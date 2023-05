SpaceX planuje stację kosmiczną. To pierwsza prywatna baza na orbicie

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma coraz większą konkurencję. Podczas gdy baza ISS, z której korzysta m.in. NASA, zbliża się do schyłku życia, swoją konstrukcję budują Chińczycy. Teraz do orbitalnego wyścigu na orbicie dołącza jednak niespodziewany zawodnik – SpaceX.

SpaceX zbuduję bazę na orbicie Ziemi

Zarządzany przez Elona Muska SpaceX niedawno ogłosił ścisłą współpracę ze startupem Vast z Los Angeles. Spółki chcą przetrzeć szlak i stworzyć pierwszą prywatną stację kosmiczną. Choć firmy nie wpadły na ten pomysł jako pierwsze, to mogą wyprzedzić swoich rywali.

Według zapowiedzianego planu rakieta Falcon 9 ma umieścić w niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) pierwszy moduł w połowie 2025 roku. Będzie on nosić nazwę Haven-1 i ma stanowić fundament dalszego rozwoju konstrukcji.

Vast to firma specjalizująca się w kosmicznych modułach mieszkalnych i to tamtejsi specjaliści będą odpowiedzialni za produkcję drugiego elementu stacji. Kolejna misja będzie wymagała precyzyjnego rozmieszczenia modułu Vast-1 i połączenia go z Haven-1.

Trzeci lot będzie już załogowy – czwórka astronautów przyleci na stację na pokładzie SpaceX Crew Dragon. W pierwszym teście zespół ma pracować i żyć na orbicie przez 30 dni, a następnie bezpiecznie wrócić na Ziemię na pokładzie Dragona.

Firma Vast zamierza sprzedać wszystkie cztery miejsca na pokładzie kapsuły. O udział w misji będą mogły ubiegać się światowe agencje kosmiczne, ale także osoby prywatne z odpowiednio zasobnym portfelem. Cena biletu nie została jeszcze ogłoszona.

NASA szuka następcy ISS – Starlab vs Orbital Reef

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) ma służyć na orbicie do końca 2030 roku, kiedy zostanie planowo wycofana z eksploatacji. Amerykańska agencja kosmiczna NASA nie może sobie pozwolić na przerwę w obecności kosmicznej, dlatego już teraz pilnie pracuje nad zastąpieniem instalacji i zaprosiła do współpracy komercyjne firmy.

Jednym z planów jest stacja NASA Starlab, będąca wspólną inicjatywą firm Voyager Space, Nanoracks i Lockheed Martin. Na liście znajduje się także nietypowa firma – Hilton. Imperium hotelowe ma pomóc zaaranżować przestrzeń wewnątrz stacji kosmicznej, która planowana jest na 2027 rok.

Innymi graczami w wyścigu jest Blue Origin – firma kosmiczna Jeffa Bezosa. Przedsiębiorstwo zaproponowało rozmieszczenie stacji Orbital Reef do 2030 roku. Niezależne projekt zgłosiły też firmy Northrop Grumman czy Axiom.

Wszystkie projekty powstają w ramach programu Commercial LEO Destinations. Zatrudniając prywatne firmy do projektowania stacji kosmicznych NASA chce zoptymalizować wydatki. Agencja szacuje, że każdego roku oszczędzi w ten sposób około 1 miliarda dolarów.

