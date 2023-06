NASA zamknie 4 astronautów na rok. To test bazy na  Marsie

Astronauci Alyssa Shannon, Ross Brockwell, Kelly Haston, i Nathan Jones spędzą ponad rok zamknięci w bazie, która będzie niezwykle blisko przypominać konstrukcję planowaną na Marsie. O co chodzi w eksperymencie?

NASA prowadzi test bazy jak na Marsie – astronauci zamknięci na rok

Amerykańska agencja kosmiczna NASA ogłosiła pierwszy test bazy marsjańskiej. Eksperyment CHAPEA 1 (od Crew Health and Performance Exploration Analog) jest dość nietypowy, ale niezwykle kluczowy w realizacji epokowej misji kolonizacji Czerwonej Planety.

Czwórka naukowców już za chwile zostanie zamknięta w symulowanej bazie na Marsie. Mierząca blisko 158 metrów kwadratowych konstrukcja umieszczona jest w bazie Johnson Space Center w Houston w stanie Texas. Poza faktem, że znajduje się a naszej planecie, wszystkie pozostałe szczegóły mają jak najwierniej odwzorowywać warunki, jakie będą musieli znosić koloniści na Marsie.

Eksperyment rozpocznie się 25 czerwca i potrwa 378 dni. To więcej niż rok ziemski, ale znacząco krócej niż rok na Czerwonej Planecie. Tam jeden obieg wokół Słońca trwa aż 687 dni liczone z Ziemi.

Test marsjańskiej bazy NASA – niewygody i udawane misje astronautów

Pierwszym wyzwaniem są po prostu warunki panujące w środku bazy. Jest ona dość ciasna, a dostępne dla załogi zasoby celowo zostały ograniczone. Oczywiście w razie krytycznej awarii eksperyment można przerwać, więc uczestnicy nie ryzykują życiem.

Oczywiście astronauci nie będą siedzieć w bazie czytając książki czy oglądając seriale. Będą pracować i żyć tak samo, jak robiliby to na czwartej planecie od Słońca. Śmiałkowie będą m.in. doglądać upraw, czy wykonywać udawane spacery kosmiczne, ubrani w skafandry i z zapasem tlenu. NASA będzie im też dorzucać różnorodne testy, wykraczające poza ich zwykłe obowiązki naukowe.

Uczestnicy nie będą wiedzieli, kiedy w bazie może się coś popsuć i będą musieli na bieżąco reagować na symulowane awarie czy niebezpieczne sytuacje. Wszystko po to, by nauczyli się odpowiedniego postępowania w zupełnie nowym otoczeniu bazy.

Co więcej, choć kontrola misji znajduje się bardzo blisko, to komunikacja będzie celowo opóźniona. Ma to symulować czas dotarcia informacji z Ziemi na Marsa i możliwe przerwy w łączności.

