Polak orbicie w 2024 r.? Sejm odblokuje pieniądze na lot Uznańskiego

Polak Sławosz Uznański został wybrany na kolejnego astronautę, który może polecieć w kosmos w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Decyzja organizacji zapadła jeszcze w 2022 r.

Przez dłuższy czas barierą były jednak pieniądze – rodzime władze dotychczas przeznaczały niewielkie środki na projekty kosmiczne, w tym składki do ESA. Mogło to pokrzyżować plany polskiej misji. W końcu mamy jednak przełom.

Sławosz Uznański z misją na ISS – Polak może polecieć w kosmos w 2024 r.

Jak pisze serwis kosmonauta.net, bez zwiększenia polskiego budżetu na misje kosmiczne lot Uznańskiego cały czas stał pod dużym znakiem zapytania.

Pierwsze zapowiedzi o zwiększeniu funduszy na m.in. składki do ESA padły dopiero w lipcu 2023 roku. Dało to pierwsze nadzieje, ale dalsze szczegóły usłyszeliśmy dopiero na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 4 sierpnia.

Jednym z dyskutowanych punktów był właśnie lot Uznańskiego w kosmos. W trakcie obrad dowiedzieliśmy się, że polski rząd planuje przeznaczyć w sumie 292,5 mln zł na lot Polaka w kosmos – pieniądze będą pochodzić z rezerwy budżetowej.

Padła też prośba o zapewnienie dodatkowych szczegółów o planowanym locie polskiego astronauty. W odpowiedzi padło, że misja Uznańskiego może się odbyć już za rok – jesienią 2024 r.

Polski astronauta poleci w kosmos – co wiemy o możliwej misji Uznańskiego

Oficjalnie wylot Sławosza Uznańskiego w kosmos jest określany jako „misja technologiczno-naukowa ESA z udziałem polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną”.

Zadaniem naszego eksperta na orbicie będzie przeprowadzenie szeregu badań naukowych oraz testów technologicznych w środowisku mikrograwitacji, co ma wspomóc polską gospodarkę. Kolejne zadania będą zaś spełniać cele edukacyjne.

Najbardziej prawdopodobny wydaje się wylot Uznańskiego z misją Axiom-4 (AX-4). Będzie to czwarta misja wylotu na ISS, wykonywana komercyjnie przez firmę Axiom Space. Zwykle trwają one kilkanaście dni i pozwalają na szerszy dostęp do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronautom z bardzo różnorodnych krajów.

Misja Axiom-1 odbyła się w kwietniu 2022 roku, a wylot Axiom-2 nastąpił zaś dopiero w maju 2023 r. Axiom-3 potencjalnie poleci jeszcze w 2023 roku, lecz data może przesunąć się na styczeń 2024 r. Wylot Axiom-4 jesienią przyszłego roku wydaje się więc dość prawdopodobny.

