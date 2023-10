Dziś start polskiej rakiety Perun. Chodzi o kluczowy test

Rakieta Perun już za parę godzin wyleci w drugim locie testowym. Wszystkie znaki wskazują, że polskiej konstrukcji w końcu uda się wznieść w powietrze, a inżynierzy SpaceForest przygotowują obecnie ostatnie szczegóły przed ważnym eksperymentem.

Test polskiej rakiety Perun 10 października

„21...20...19... odliczamy już godziny do planowanego na jutro startu rakiety PERUN” – zachęcali w poniedziałkowy wieczór pracownicy spółki. Według komentarzy z oficjalnych kont firmy, start planowany jest na 10 października, około 12:00. Najnowsze wpisy mówią, że celem nadal jest osiągnięcie 60 km wysokości, choć mocno zależeć to będzie od warunków pogodowych.

Nie ma jednak co liczyć na transmisję na żywo z lotu, gdyż test odbywa się na terenie wojskowym. Materiały z poligonu w Ustce muszą być więc dokładnie sprawdzone przed ich publikacją w sieci.

Warto przypomnieć, że Polacy chcieli wykonać lot testowy jeszcze we wrześniu. Tuż przed startem pokrzyżowały to jednak problemy techniczne. Okno startowe zostało zamknięte, a kolejna okazja otworzyła się dokładnie dziś.

twitter

Rakieta Perun od SpaceForest – na czym polega drugi test?

Celem drugiego lotu testowego Peruna jest sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji oraz działania silników. Inżynierzy chcą, by rakieta wzbiła się na pułap 60 km, czyli prawie potroiła wynik z pierwszego lotu testowego.

Galeria:

Rakieta Perun

Pierwszy eksperyment z Perunem na poligonie w Ustce odbył się jeszcze w czerwcu bieżącego roku. Wtedy lot zakończył się częściowym sukcesem, choć został przerwany wcześniej. Konstrukcja osiągnęła 22 z planowanych 50 km wysokości. Następnie spadła do Morza Bałtyckiego, skąd została odzyskana przez inżynierów

Mierząca 11 m długości i 45 cm średnicy rakieta Perun docelowo ma transportować w kosmos obiekty ważące do 50 kilogramów, przy wadze własnej ok. 900 kg. Wymaga to przekroczenia umownej granicy kosmosu – Linii Kármána, umieszczonej na wysokości 100 km. Pierwszy lot kosmiczny planowany jest na 2024 rok.

Czytaj też:

Polscy studenci konstruują kosmiczne łaziki i rakiety. „Wydaje się, że mamy smykałkę do robotyki”Czytaj też:

Sławosz Uznański może polecieć w kosmos już w sierpniu 2024 r. „To nasz najlepszy człowiek”