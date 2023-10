Polska rakieta Perun wystartowała. Tak wyglądał drugi test

Startup SpaceForest przeprowadził w tym tygodniu drugi test polskiej rakiety Perun, a teraz inżynierowe złożył sprawozdanie z odbytej niedawno misji. Choć ponownie nie udało się osiągnąć zakładanej wysokości, to eksperyment nadal uznano za udany.

Drugi start polskiej rakiety Perun – test sterowania i awaria silnika

Test odbył się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Nieco utrudniało to przekazywanie informacji do zaciekawionych fanów ze względu na tajność terenu militarnego. Przygotowania do kluczowego lotu miały się zacząć jeszcze w poniedziałek w nocy.

Od poranka we wtorek 10 października inżynierzy przeprowadzili zaś procedurę startową i czekali na dobrą pogodę do wylotu. Jak referują, udało im się wstrzelić w bardzo wąskie okno akceptowalnych warunków i rakieta wystartowała równo o 12:10.

Głównym celem drugiego lotu eksperymentalnego były testy algorytmów sterowania rakietą. Pierwszy lot przerwano m.in. przez mocny boczny wiatr, który stale znosił rakietę na zachód. Tym razem Perun miał idealnie utrzymać zadaną mu trajektorię, co jest zasługą poprawionego sterownika oraz licznych poprawek sterowania TVC, w tym testów na ziemi z wykorzystaniem mniejszej rakiety Bigos.

Kolejnym założeniem lotu polskiej rakiety było osiągniecie rekordowej wysokości 60 km. Tu niestety nastąpiły komplikacje. Po 28 sekundach lotu i na wysokości 10 km nastąpiła awaria silnika, co wymusiło przerwanie testu.

Rakieta Perun odzyskana po drugim locie – co dalej?

Jak mówią przedstawiciele SpaceForest, ostateczny peak nastąpił na wysokości 12 km, a następnie elementy rakiety zaczęły opadać do Morza Bałtyckiego. Stamtąd zostały szybko odzyskane do ponownego wykorzystania. Przyczynił się do tego system śledzenia i komunikacji (RASEL), którego działanie eksperci także chwalą.

„Liczyliśmy na rekordowy pułap, jednak w jego osiągnięciu przeszkodziła nam awaria sprzętu. Kosmos jest trudny. Nie poddajemy się” – podsumowują inżynierowie. Jak dodają, eksperyment nadal był udany i wyciągnięto z niego odpowiednie wnioski. Zespół poinformował także, że rozpoczął już planowanie trzeciego lotu testowego.

Mierząca 11 m długości i 45 cm średnicy rakieta Perun docelowo ma transportować w kosmos obiekty ważące do 50 kilogramów, przy wadze własnej ok. 900 kg. Wymaga to przekroczenia umownej granicy kosmosu – Linii Kármána, umieszczonej na wysokości 100 km. SpaceForest planuje latać zaś na 150 km. Pierwszy lot kosmiczny ma odbyć się w 2024 roku.

