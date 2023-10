SpaceX nie chce bezpieczeństwa w kosmosie. Co planuje Elon Musk?

Firma SpaceX nie chce, by rzad USA zaglądał jej do statków. Władze spółki zamierzają dołożyć wszelkich starań, by zatrzymać przepisy dotyczące bezpieczeństwa komercyjnych lotów. O co chodzi?

Wkrótce Stany Zjednoczone mogą zacząć pracować nad nowymi przepisami, które będą dotyczyć bezpieczeństwa załogowych lotów w kosmos oferowanych przez komercyjne firmy. Wcześniej było to wstrzymywane przez trwającą blisko 20 lat blokadę, która ma dobiec końca już niedługo. Nowe przepisy to najczarniejszy scenariusz dla prywatnych firm kosmicznych ze SpaceX na czele. Firma Elona Muska zamierza więc walczyć jak tylko może o przedłużenie dyspensy. SpaceX przeciw bezpieczeństwu lotów? Zawiłą sprawa w USA Wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy wprowadzono niezwykle długie moratorium, zabraniające Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA – Federal Aviation Administration) regulowania kwestii bezpieczeństwa w lotach komercyjnych. Blokada ta miała zakończyć się 1 października bieżącego roku, lecz została niedawno przedłużona do końca 2023 roku. Obecnie każdy człowiek wchodzący na pokład komercyjnego wahadłowca musi wyrazić tzw. poinformowaną zgodę i przyjąć do wiadomości m.in. że statek kosmiczny nie ma rządowych certyfikatów. Prawnie wyloty odbywają się więc „na własną odpowiedzialność”. Mimo naturalnego wygaśnięcia środków zaradczych firmy kosmiczne pragną zachować swój uprzywilejowany status i rozpoczęły mocny lobbying, by przedłużyć zakaz na wiele kolejnych lat. SpaceX lobbuje za brakiem przepisów bezpieczeństwa – Chcemy rozwijać się najszybciej, jak możemy. Nie chcielibyśmy też być wstrzymywani tam, gdzie nie musimy być wstrzymywani – mówi William Gerstenmaier, wiceprezes SpaceX ds. budowy i niezawodności lotu w SpaceX. Jak argumentuje menedżer, FAA już w tym momencie nie ma wystarczającej kadry, która pozwalałaby na sprawne ocenianie rakiet i wydawania im pozwoleń na loty i testy. Dodanie do i tak ciężkiej sytuacji kolejnej warstwy dotyczącej certyfikacji bezpieczeństwa mogłoby zaś znacząco opóźnić całość prac i spowolnić innowacje w branży kosmicznej. – [FAA] bardzo nas wspiera, ale naszym zdaniem organizacja jest zakopana w dokumentach. Widzimy też, że w przyszłości Administracja będzie miała coraz więcej obowiązków – dodaje Gerstenmaier. Już we wtorek w Senacie USA ma się odbyć wysłuchanie dotyczące banu na przepisy bezpieczeństwa i jego możliwego przedłużenia. SpaceX zamierza lobbować o przedłużenie moratorium na kolejne lata. Przesłuchani będą też przedstawiciele innych firm, w tym Blue Origin Jeffa Bezosa i Virgin Galactic Richarda Bransona. Czytaj też:

