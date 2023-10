Drugi lot polskiej rakiety Perun. Mamy nowe materiały wideo

Polska firma SpaceForest podsumowuje start rakiety Perun, który odbył się parę tygodni temu w Ustce. Na przedstawionym fanom kosmosu wideo widać kluczowe momenty z eksperymentu, choć to jeszcze nie wszystko.

Wideo ze startu rakiety Perun – tak wyglądał lot

Na nowym materiale widać m.in. przygotowanie rakiety do testu tuż przy plaży czy podnoszenie konstrukcji do pozycji startowej. Najbardziej efektowny jest oczywiście sam moment wystrzelenia, ale mamy też parę ujęć już w powietrzu, z kamer zamontowanych na poszyciu rakiety.

Wideo trwa co prawda tylko minutę i kilkanaście sekund, ale to dopiero przedsmak tego, co pokaże nam SpaceForest. Ostateczny materiał z pierwszego testu rakiety w czerwcu bieżącego był znacznie dłuższy, ale trzeba też było na niego nieco poczekać. Testy odbywają się bowiem na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce i materiały muszą być wcześniej sprawdzone przez wojskowych.

Jak na razie możemy więc jedynie przejrzeć inne, wcześniejsze ujęcia, które firma opublikowała na Twitterze.

Drugi start rakiety Perun – test sterowania i awaria silnika

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w drugim tygodniu października odbył się kolejny test lotu polskiej rakiety. Perun wystrzelony był zaledwie drugi raz, ale inżynierowie mieli ambitne plany dla konstrukcji.

Głównym celem drugiego lotu eksperymentalnego były testy algorytmów sterowania rakietą. Pierwszy lot przerwano m.in. przez mocny boczny wiatr, który stale znosił rakietę na zachód. Tym razem Perun miał idealnie utrzymać zadaną mu trajektorię, co jest zasługą poprawionego sterownika oraz licznych poprawek sterowania TVC, w tym testów na ziemi z wykorzystaniem mniejszej rakiety Bigos.

Kolejnym założeniem lotu polskiej rakiety było osiągniecie rekordowej wysokości 60 km. Tu niestety nastąpiły komplikacje. Po 28 sekundach lotu i na wysokości 10 km nastąpiła awaria silnika, co wymusiło przerwanie testu. „Liczyliśmy na rekordowy pułap, jednak w jego osiągnięciu przeszkodziła nam awaria sprzętu. Kosmos jest trudny. Nie poddajemy się” – podsumowali po teście przedstawiciele SpaceForest.

Czytaj też:

Polska rakieta Perun wystartowała. Tak wyglądał drugi test