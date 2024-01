Naukowcy twierdzą, że znaleźli nową planetę podobną do Ziemi. Ma znajdować się za Neptunem

Istnieje prawdopodobieństwo, że kiedyś oficjalna naukowa wersja będzie taka, że w Układzie Słonecznym znajduje się dziewięć planet, a nie osiem, tak jak przypuszczano do tej pory. Tak przynajmniej wynika z badań i raportu dwóch japońskich naukowców, którzy zdają się traktować tę sprawę bardzo poważnie, ponieważ swoją teorię opublikowali na łamach naukowego czasopisma „The Astronomical Journal” .

Dziewiąta planeta w Układzie Słonecznym

Japońscy naukowcy, którzy w swoim raporcie piszą o nowej planecie, to Patryk Sofia Lykawki i Takashi Ito, należący do organizacji International Astronomical Union. Z ich badań wynika, że gdzieś na obrzeżach naszego Układu Słonecznego może znajdować się nieodkryta wcześniej planeta, która jest podobna do Ziemi, a jednocześnie ma być od niej trzykrotnie większa i od 250 do 500 razy bardziej oddalona od Słońca.

Japończycy przeprowadzali badania tzw. Pasa Kuipera, czyli obszaru Układu Słonecznego, który zawiera zbiór planet karłowatych, komet i mało zbadanych ciał niebieskich znajdujących się za Neptunem. Przyjrzeli się wtedy obiektowi o nazwie Sedna, który dawniej również był określany jako kandydat na nową planetę, gdy w 2003 roku został odkryty przez inny zespół naukowców.

Badania wykazały obecność innej planety

Naukowcy zauważyli, że orbita Sedny, podobnie jak orbity innych ciał niebieskich w pobliżu, wskazuje na obecność innej planety. Udało się to odkryć dzięki symulacjom komputerowym, odtwarzającym różne siły grawitacyjne w Układzie Słonecznym, w których to symulacjach obserwowane anomalie orbitalne mogło wyjaśnić jedynie ciało niebieskie podobne do Ziemi.

„Wyniki scenariusza planetarnego Pasa Kuipera potwierdzają istnienie nieodkrytej jeszcze planety w zewnętrznym Układzie Słonecznym; przewidują również istnienie nowych odkryć trans-neptunowych (TNO)” – napisali naukowcy w swoim raporcie.

Ich zdaniem, rzeczywiście może być to planeta, której obecność wywołałaby potrzebę stworzenia nowej definicji słowa „planeta” , ponieważ ciała niebieskie, znajdujące się daleko poza Plutonem, należałyby do zupełnie nowej klasy planet. Jeśli wyniki raportu Japończyków okażą się kiedyś prawdą, to będą mogły stanowić nowe źródło informacji na temat narodzin Układu Słonecznego.

„Odkrycie nawet jednego lub kilku nowych TNO może zrewolucjonizować nasze teorie na temat formowania się Układu Słonecznego” – twierdzą Japończycy.

