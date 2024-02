Trzeci orbitalny lot Starshipa. Elon Musk zdradził, kiedy ma się odbyć

Trzeci lot orbitalny, do którego Starship, czyli dwustopniowa rakieta nośna firmy SpaceX, jest szykowany od kilku miesięcy to wielkie wydarzenie – zarówno dla wszystkich fanatyków kosmicznej tematyki, jak i samego Elona Muska, który pewnie bardzo by chciał, żeby tym razem wszystkie fazy lotu Starshipa odbyły się zgodnie z planem i okazały pełnym sukcesem.

Trzeci lot orbitalny rakiety Starship

Początkowo zakładano, że trzeci lot orbitalny Starshipa odbędzie się w lutym 2024 roku, ale wygląda jednak na to, że Elon Musk został zmuszony do zmiany w harmonogramie z przyczyn formalnych. Zgodę na start rakiety musi wyrazić bowiem jeszcze amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, jednak pewne dokumenty wymagane w procesie wydawania zgody zostały dostarczone przez SpaceX z opóźnieniem, dlatego też przesunięty musiał zostać również start Starshipa. Na kiedy?

Elon Musk zdradził w tym tygodniu, że zgodnie z nowym harmonogramem, wyczekiwany trzeci lot rakiety Starship ma odbyć się najwcześniej za ok. trzy tygodnie. Wygląda więc na to, że do startu dojdzie nie w lutym, a gdzieś na początku marca. Oczywiście pod warunkiem, że któraś ze stron uczestniczących w skomplikowanym procesie ponownie nie przyczyni się do zmiany tej daty na późniejszą.

Starship gotowy do lotu

Najważniejsze jest jednak to, że w SpaceX nie próżnują i trzeci lot orbitalny Starshipa rzeczywiście jest już zdecydowanie bliżej niż dalej. Ostatnio na stanowisko startowe przetransportowany został booster Super Heavy, a zaraz po nim na swoje miejsce trafiła również właściwa część rakiety. Teraz przyszła jeszcze tylko pora na przeprowadzenie ostatnich testów i będzie ona gotowa do lotu.

Przypomnijmy, że jak do tej pory odbyły się dwa loty Starshipa na orbitę, które następowały po sobie w kwietniu oraz listopadzie 2023 roku. Żaden z nich nie okazał się jednak pełnym sukcesem. Trzymamy kciuki, by tym razem Starship, SpaceX oraz oczywiście Elon Musk mogli przejść do historii ze stuprocentowo udanym startem oraz lotem.

