Jest nowe zdjęcie Ziemi prosto z kosmosu. Widok zapiera dech w piersiach

W przeszłości Ziemię mieliśmy okazję podziwiać na wielu różnych zdjęciach, ale to najnowsze jest jednym z najpiękniejszych, jakie do tej pory widzieliśmy. Nasza planeta widoczna jest na nim w całej swojej okazałości, a na pierwszym planie znajduje się piaszczysta powierzchnia Australii.

Zdjęcie Ziemi prosto z lotu na Księżyc

Fotografia pochodzi z lądownika Nova-C, który w zeszły czwartek został wystrzelony w kierunku Księżyca, gdzie zgodnie z planem ma wylądować już 22 lutego. Taka fotografia to namacalny dowód na to, że lądownik nie uległ żadnej niespodziewanej awarii i jest na dobrej drodze, by za kilka dni przeprowadzić operację lądowania na powierzchni Księżyca.

Lądownik Nova-C, który został nazwany Odyseuszem (z ang. Odysseus), zaprojektowała i wybudowała prywatna firma Intuitive Machines z siedzibą w Houston, która bierze w ten sposób udział w misji Artemis, pierwszym takim przedsięwzięciu Stanów Zjednoczonych od ponad 50 lat (słynnej misji Apollo).Odyseusz został wyniesiony na orbitę przez inną amerykańską firmę spoza NASA – SpaceX, która zaangażowała do tego stworzoną przez siebie rakietę Falcon 9.

W trakcie trwającego przez ok. tydzień lotu lądownik Nova-C pokona 370 tys. kilometrów, by już za kilka dni wylądować w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Następnie rozpoczną się badania na jego powierzchni, które potrwają 14 dni ziemskich, czyli jeden dzień księżycowy.

Oprócz dostarczania na Ziemię danych i obrazu z Księżyca, Odyseusz przetestuje jeszcze m.in. system nawigacji oparty na sztucznej inteligencji, który ma pomóc w unikaniu przeszkód na niezbadanej powierzchni i znalezieniu właściwego miejsca do lądowania.

