Największa rakieta SpaceX wkrótce wystartuje! Elon Musk podał termin

Nadchodzi wielki moment dla fanów podróży kosmicznych. Według najnowszych zapowiedzi Elona Muska, Starship ma wystartować mniej więcej w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Entuzjaści kosmosu trzymają kciuki za udany lot tego imponującego pojazdu.

Tym razem ma się udać

W trakcie ostatniego testowego lotu, który miał miejsce 14 marca 2024 roku, rakieta przekroczyła granicę przestrzeni kosmicznej, wykonując szereg wcześniej zaplanowanych czynności, takich jak otwarcie luku ładunkowego. Niestety, podczas powrotu uległa zniszczeniu.

Tym razem firma postawiła sobie za główny cel pokonanie krytycznego punktu, w którym pojazd najbardziej poddawany jest nagrzewaniu się podczas powrotu na Ziemię. Wejście w atmosferę jest jednym z najbardziej krytycznych momentów, gdyż na pojazd działa ogromne obciążenie dynamiczne, a jednocześnie nagrzewa się on do ekstremalnych temperatur.

Największa rakieta w historii

Starship to gigantyczna, wielokrotnego użytku rakieta kosmiczna, zaprojektowana i budowana przez firmę SpaceX pod przewodnictwem Elona Muska. Jest to część szerszego projektu znaczonego jako Starship and Super Heavy, który obejmuje zarówno rakietę nośną, czyli Super Heavy, jak i statek kosmiczny, czyli Starship.

Głównym celem Starshipa jest umożliwienie przyszłych misji kosmicznych, w tym podróży na Marsa i dalej w przestrzeń kosmiczną. Jest to najbardziej ambitny projekt SpaceX, który ma na celu zrewolucjonizowanie podróży międzyplanetarnej.

Rakieta wielokrotnego użytku

Starship został zaprojektowany z myślą o wielokrotnym użyciu, co oznacza, że może być wielokrotnie startowany i lądowany, aby zminimalizować koszty i umożliwić częstsze misje kosmiczne. Jego konstrukcja składa się z nierdzewnej stali, co stanowi innowacyjne podejście w stosunku do tradycyjnych rakiet, które zazwyczaj wykorzystują materiały kompozytowe.

Starship ma też imponujące możliwości ładunkowe, zdolność do przenoszenia na orbitę ładunków o masie do 100 ton, co czyni go jednym z najpotężniejszych pojazdów kosmicznych w historii. Może również pomieścić do 100 pasażerów, co otwiera drzwi do przyszłych podróży międzyplanetarnych, zarówno dla astronautów, jak i turystów kosmicznych.

