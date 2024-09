Polscy naukowcy zajęli 2. miejsce w prestiżowym konkursie. Pracują nad kosmicznymi technologiami

W ubiegłym roku globalne wydatki na przemysł kosmiczny osiągnęły 117 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 176 proc. w ciągu ostatnich 10 lat. Mimo dynamicznego rozwoju technologii, wyzwania w tej branży nie dotyczą tylko postępu technicznego, ale także zasobów ludzkich. Z sektorem kosmicznym wiążą się liczne możliwości, zarówno w aspekcie lotów w kosmos, jak i pracy nad innowacjami na Ziemi. Coraz częściej mówi się o konieczności pozyskiwania nowych specjalistów, a zawody takie jak European Rover Challenge (ERC) to okazja do wyłonienia przyszłych liderów.

Łukasz Wilczyński, współzałożyciel Europejskiej Fundacji Kosmicznej, podkreśla znaczenie technologii kosmicznych w różnych sektorach gospodarki. Wspomina o kluczowych programach transferu technologii, które NASA i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) prowadzą, przynosząc innowacje testowane na orbicie z powrotem na Ziemię. Technologie te są powszechnie stosowane w wielu branżach, od nawigacji satelitarnej, która ma kluczowe znaczenie dla obronności, po rolnictwo, gdzie satelity Sentinel-1 i Sentinel-2 umożliwiają monitorowanie stanu upraw.

Wprowadzenie technologii opracowanych dla misji kosmicznych w codzienne życie to jeden z kluczowych efektów rozwoju sektora. Technologie takie jak laserowa korekcja wzroku, dializa nerek, sztuczne serce czy tomografia komputerowa mają swoje korzenie w badaniach związanych z eksploracją kosmosu. Nawet tak powszechnie używane przedmioty jak folia termiczna czy pianka z pamięcią kształtu mają swoje początki w sektorze kosmicznym.

Rosnące wydatki na przemysł kosmiczny są napędzane potrzebą dalszego transferu technologii. Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przygotowany we współpracy z POLSA, pokazuje, że całkowita wartość gospodarki kosmicznej w 2022 roku wyniosła około 464 miliardów dolarów. Chociaż technologia pozwala nam na eksplorację niemal całego Układu Słonecznego, to ograniczeniem pozostaje człowiek, którego możliwości fizyczne i psychiczne stanowią wyzwanie.

Zawody ERC jako test dla przyszłych liderów

Zawody European Rover Challenge są wydarzeniem, które łączy młodych inżynierów i naukowców z całego świata. Tegoroczna, dziesiąta edycja odbyła się w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie rywalizowały 24 zespoły z różnych krajów, w tym pięć z Polski. Janet Ivey-Duensing, dyrektorka generalna Janet’s Planet, podkreśliła znaczenie tych zawodów dla rozwoju przyszłych liderów sektora kosmicznego. Zadania, przed którymi stanęli uczestnicy, odzwierciedlały rzeczywiste misje, takie jak te realizowane przez NASA na Marsie czy Księżycu.

Zespoły musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami na powierzchni imitującej Marsa, w tym nowo zaprojektowanym Mars Yardzie, który nawiązywał do największego kanionu Układu Słonecznego, Valles Marineris. Najlepiej poradził sobie zespół FHNW Rover Team ze Szwajcarii, natomiast polska drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce.

ERC to nie tylko prestiżowe zawody, ale także szansa na nawiązanie kontaktów z przedstawicielami przemysłu kosmicznego. Młodzi inżynierowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed inwestorami i przedsiębiorcami, którzy poszukują innowacji w tym rozwijającym się sektorze. Wilczyński podkreśla, że wielu uczestników zawodów w przyszłości zakłada własne start-upy lub podejmuje pracę w firmach kosmicznych.

Przyszłość europejskiego sektora kosmicznego

European Rover Challenge przyciąga nie tylko młodych naukowców, ale także ekspertów z branży kosmicznej, takich jak dr Swati Mohan z NASA czy Simon Jenner z Axiom Space. Każda edycja zawodów przynosi nowe możliwości zarówno dla polskiego, jak i globalnego sektora kosmicznego. Dzięki wydarzeniom takim jak ERC, polskie firmy i instytucje mogą nawiązywać współpracę z zagranicznymi partnerami i wprowadzać nowe technologie na rynek.

Polska branża kosmiczna, choć jeszcze stosunkowo młoda, rozwija się dynamicznie. Według danych POLSA, w kraju działa ponad 400 firm i instytutów związanych z sektorem kosmicznym, z czego ponad 200 współpracuje na co dzień z ESA. Polskie firmy specjalizują się w takich dziedzinach jak robotyka, mechatronika, optyka, a także oprogramowanie satelitarne.

Zawody ERC 2024 były również okazją do nawiązania kontaktów biznesowych w ramach inicjatywy Cassini Matchmaking, wspierającej europejskie start-upy i małe przedsiębiorstwa. Współpraca z EUSPA umożliwiła uczestnikom skorzystanie z indywidualnych konsultacji mentoringowych z przedstawicielami organizacji europejskich.

Czytaj też:

Jak kosmiczne odpady zagrażają naszej przyszłości? Poznaj rewolucyjne plany polskich naukowcówCzytaj też:

Polska kosmiczna rewolucja. Te sukcesy przybliżają nas do elitarnego grona