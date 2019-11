Koniec z szukaniem wolnych miejsc do zaparkowania. Aplikacja pokaże gdzie można zostawić auto

Rzeszów będzie pierwszym polskim miastem z wizyjnym monitoringiem miejsc parkingowych w całej strefie płatnego parkowania. Dzięki temu rozwiązaniu rzeszowianie będą mogli sprawdzać wolne miejsca do zaparkowania na interaktywnych tablicach oraz w aplikacji mobilnej. Oba narzędzia zostaną zintegrowane z aplikacjami, za pośrednictwem których można opłacić parkowanie.

Jak to działa? Rozmieszczone na ulicach kamery, czujniki i sieci neuronowe całodobowo zbierają i analizują dane o parkujących tam samochodach, a następnie przekazują je do systemu. Ma to upłynnić ruch w strefie płatnego parkowania i skrócić czas potrzebny na znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Takie rozwiązanie działa zaledwie w kilku europejskich miastach.

– Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Rzeszowie to unikalny projekt z zakresu smart city. Poza systemem opomiarowania i monitoringu zbudujemy tu również system transmisji danych, który będzie przekaźnikiem pomiędzy Centrum Nadzoru, a wszystkimi elementami systemu oraz zmodernizujemy Centrum Przetwarzania Danych. Co bardzo istotne, w centrum Rzeszowa powstanie infrastruktura sieci światłowodowej, wykorzystująca istniejącą sieć LMDS i MESH, co w przyszłości umożliwi połączenie z innymi obiektami miejskimi. Stolica Podkarpacia będzie tym samym pierwszym w Polsce miastem wykorzystującym technologię MESH 5G – mówi Paweł Sokołowski, Dyrektor ds. Rozwoju Obszaru Smart City w Asseco Data Systems.

Za przygotowanie i wdrożenie systemu jest odpowiedzialna polska firma Asseco Data Systems. System zacznie działać w 2021 roku.