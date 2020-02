Szansa dla innowatorów. Nagroda pieniężna i współpraca z gigantami czekają na najlepszych. Ostatnie dni na zgłoszenie

– Innowacja jest definiowana na tysiące różnych sposobów, ale jest to przede wszystkim nowy, odkrywczy i unikalny sposób na to, jak odpowiedzieć na potrzebę rynkową. To z kolei prosta droga, żeby szybko się skomercjalizować, zaistnieć na rynku i mieć klientów – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Sebastian Siuchta, dyrektor ds. innowacji w InnoEnergy Central Europe.

Dla sektora energetycznego innowacja to szansa na sprostanie głównym wyzwaniom, takim jak m.in. konieczność ograniczania emisji CO2, magazynowanie energii z odnawialnych źródeł, efektywność energetyczna, wymogi polityki klimatycznej czy rosnące zapotrzebowanie i ceny energii. Start-upy i młode firmy mają do tych problemów bardziej elastyczne i nowatorskie podejście niż duże koncerny energetyczne. Dlatego też współpraca jest dla obu stron korzystna: pierwsza zyskuje wsparcie i finansowanie, druga – innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na jej potrzeby i budują konkurencyjność.

– Start-upy potrzebują stabilnego finansowania, żeby osiągnąć sukces. Potrzebują także wiedzy dotyczącej tego, jak zwiększyć skalę działania –mówi Sebastian Siuchta. – Sama innowacyjność nie jest jeszcze receptą na sukces. Musi być wsparta kompetencjami z obszaru zarządzania, finansów i sprzedaży. Każdy potrafi wymienić kilka świetnych technologicznych pomysłów, o których słyszał, ale które nie odniosły rynkowego sukcesu. Naszą rolą jest wsparcie takich innowacyjnych przedsięwzięć poprzez dostarczenie im tego, czego do sukcesu brakuje.

Najlepsi z regionu

EIT InnoEnergy – w ramach międzynarodowego konkursu PowerUp! Challenge – poszukuje najlepszych start-upów i innowacyjnych firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Swoich sił mogą próbować przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju. Te najlepsze zyskają dostęp do finansowania, know-how i sieci renomowanych partnerów biznesowych.

– Do konkursu PowerUp! Challenge zapraszamy zarówno start-upy, scale-upy, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Szukamy firm, które posiadają produkty, pomysły i rozwiązania z obszaru energetyki, cleantechu, mobilności czy smart cities, ale nie ograniczamy się jedynie do nich. Każdy, kto przyjdzie do nas z czymś unikatowym, ma szansę zostać wyróżnionym – podkreśla Sebastian Siuchta.

Laureaci poprzednich edycji konkursu dobrze radzą sobie na rynku, czego przykładem są m.in. spółka Bin-e, która produkuje inteligentne kosze na śmieci i podpisała umowę z dużym dystrybutorem na sprzedaż swoich urządzeń, czy start-up Indoorway, który stworzył narzędzie przydatne dla właścicieli i zarządców nieruchomości, umożliwiające szczegółową analizę ruchu wewnątrz budynków.

– Przykład naszej inwestycji z ubiegłego roku to firma Wheelme, agregator, który zbiera i udostępnia użytkownikom na jednej mapie wszystkie rozwiązania z zakresu last mile czy shared mobility w ramach danej aglomeracji. To pomaga rozstać się z samochodem, być bardziej ekologicznym i ograniczyć emisję CO2 – mówi Sebastian Siuchta.

Zgłoszenia do 5 marca

Start-upy i firmy, które mają swój pomysł na innowacyjny pomysł lub usługę, mogą zgłosić się do konkursu PowerUp! jeszcze do 5 marca. Po weryfikacji zgłoszeń wybrane zespoły wezmą udział w krajowych bootcampach, czyli warsztatach biznesowych z mentorami i coachami.

– Finaliści z poszczególnych krajów przejdą następnie do wielkiego finału, gdzie będą oceniani przez międzynarodowych ekspertów i będą mieli okazję zaprezentować się przed przedstawicielami funduszy venture capital – mówi Sebastian Siuchta.

Finał konkursu PowerUp! odbędzie się podczas impact’20 – największej, prestiżowej konferencji ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zwycięskie projekty otrzymają nagrody pieniężne (pierwsze miejsce to 50 tys. euro). Z kolei wszyscy finaliści będą mogli zaprezentować swoje pomysły przedstawicielom największych firm przemysłowych i funduszy venture capital. Mogą też liczyć na indywidualne nagrody, ufundowane przez partnerów konkursu, wśród których jest m.in. firma Amazon Web Services. Dla wybranych uczestników globalna marka przekazała dostęp do usług AWS Activate w wysokości 100 tys. dol.

– Wartości dla uczestników to przede wszystkim dostęp do naszej sieci kontaktów i wiedzy zgromadzonej w naszej organizacji. Umożliwiamy wejście na rynki międzynarodowe i zwiększenie skali działania – zarówno geograficzne, jak i ekonomiczne – podkreśla dyrektor ds. innowacji w EIT InnoEnergy Central Europe.

PowerUp! to jeden z największych konkursów dla innowacyjnych firm z Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku wystartowała jego szósta edycja. Bilans poprzednich to ponad 200 przedsięwzięć objętych wsparciem InnoEnergy, z których 121 już skomercjalizowało swoje rozwiązania, a 42 złożyło wnioski patentowe.

