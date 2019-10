Nowy smartfon Microsoftu zrewolucjonizuje rynek? Ma dwa ekrany i Androida

To, że Microsoft zademonstrował na konferencji nowego smartfona było zaskoczeniem, bo wydawało się, że firma po niepowodzeniach na rynku smartfonów zdecyduje się porzucić tego typu urządzenia. Windows Phone oraz Windows Mobile w ogóle nie nawiązały równej walki na rynku zdominowanym przez Google'a i Apple'a. Jednak Microsoft nie odpuścił. Porozumiał się z Googlem w sprawie Androida jako systemu operacyjnego dla swojego telefonu, ale postanowił zaskoczyć wyjątkowym urządzeniem wyposażonym w dwa ekrany Microsoft Surface Duo.

Na konferencji zaprezentowano też zbudowany na podobnej zasadzie składany komputer Microsoft Surface Neo z dwoma 9-calowymi ekranami, ale działający pod kontrolą pełnoprawnego Windowsa 10. Surface Duo i Surface Neo mają trafić do sprzedaży w połowie 2020 roku.

Microsoft pokazał tez inne urządzenia z serii Surface, w tym nowego laptopa, tableta i... słuchawki.

Microsoft Surface Earbuds

Microsoft zapowiedział też swoje bezprzewodowe słuchawki, które mają trafić na rynek jeszcze w tym roku.



Microsoft Surface Pro 7

Surface Pro 7 to najnowsza wersja tabletu Microsoftu z Windowsem na pokładzie.



Microsoft Surface Laptop 3

Surface Laptop 3 ma byc godnym konkurentem dla MacBooka, nawet trzy razy szybszym niż Macbook Air od Apple'a. Będzie dostępny w dwóch rozmiarach - 13″ i 15″.



Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X to urządzenie 2w1 z 13-calowym ekranem, które ma być odpowiedzią Microsoftu na IPada Pro. Trafi do sprzedaży w listopadzie.



Microsoft Surface Neo

Microsoft pokazał również działający na podobnej zasadzie komputer Surface Neo. Przypomina on dwa złączone ze sobą zawiasem 9-calowe tablety. Jednak ma to być pełnoprawny komputer działający pod kontrola Windowsa i napędzany zupełnie nowym procesorem Intel Lakefield. Z komputera będzie można korzystać również za pomocą dodatkowego rysiku, czy specjalnej klawiatury, którą będzie można przyczepić na połówce jednego z ekranów, co włączy dodatkowe funkcjonalności ułatwiające pisanie i sterowanie urządzeniem. Można jej także użyć osobno, a z dwóch ekranów korzystać jak z jednego dużego. Wraz ze sprzętem ogłoszono nowy system operacyjny Windows 10X, który został zaprojektowany specjalnie dla urządzeń z dwoma ekranami.



Microsoft Surface Duo

Microsoft Surface Duo ma dwa dotykowe ekrany połączone ze sobą zawiasem, który można odchylić o 360 stopni, dzięki czemu telefon można złożyć zarówno ekranami do środka jak i na zewnątrz. Nie jest to jeden składany ekran, jak w nowych telefonach Samsunga, a dwa osobne ekrany, każdy o przekątnej 5,6 cala. Firma nie zdradziła na razie specyfikacji technicznej urządzenia. Na obu ekranach ma być możliwe uruchomienie osobnych aplikacji. Dodatkowo urządzenie można ustawić poziomo, dzięki czemu jeden z ekranów będzie nam służył jako klawiatura. Surface Duo ma działać pod kontrolą Androida. Microsoft zapowiada, że będzie to specjalna wersja tego systemu dostosowana do pracy na dwóch ekranach jednocześnie. Prowadzący konferencję Panos Panay, dyrektor ds. produktów w Microsofcie przekonywał, że w tym przypadku nie można mówić po prostu o smartfonie, bo Surface Duo to nowa kategoria urządzenia, której nie da się łatwo przyporządkować ani do telefonów, ani do dotychczasowych urządzeń 2w1.