Znamy datę premiery PlayStation 5. Sony podzieliło się też nowymi informacjami

Jaka będzie nowa konsola Sony? Dowiedzieliśmy się tego dzięki redacji „The Wired”. Dziennikarze spotkali się z kierownictwem firmy, które zdradziło garść nieznanych wcześniej informacji. Poznaliśmy na przykład nazwę i datę premiery nowego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Nowa konsola ma być bardzo potężna. Według zapowiedzi szefa projektu PlayStation 5 będzie wyposażona w układ procesorów oparty o trzecią generację AMD Ryzen. CPU posiadać będzie osiem rdzeni w architekturze Zen 2. Za grafikę odpowiadać będzie układ Radeon Navi z technologią ray-tracing, czyli technologię modelującą przemieszczanie się światła. Ma ona za zadanie maksymalnie realistyczne odwzorowanie oświetlenia na trójwymiarowych obiektach obecnych w grach wideo.

W konsoli umieszczone zostaną także dyski SSD, co wpłynie na tempo przesyłu danych. Pozwoli to na znaczne skrócenie wczytywania się poziomów, czy doczytywania obszarów w grach.

W rozmowie padła także obietnica, że nowa konsola Sony będzie zapewniała kompatybilność z grami ze starszych generacji, a także obsługę płyt. Jest to o tyle ważne, że mimo rozwijającego się rynku cyfrowej dystrybucji gier, wielu fanów wirtualnej rozrywki nadal ceni sobie kolekcjonowanie płyt ze swoimi ulubionymi tytułami.

Nowy-stary pad

Redakcja The Wired miała także możliwość zobaczyć prototypową wersję nowego kontrolera. Starszy brat DualShocka 4 na pierwszy rzut oka łudząco przypomina pada do PlayStation 4. Chodzi jednak głównie o kształt. Oznacza to, że zobaczymy charakterystyczny dla konsol Sony, symetryczny układ analogów.

Największą nowością ma być ekran, który wzbogacony będzie o wersję asystenta głosowego. Znajdzie się prawdopodobnie w miejscu znanego z DualShocka 4 panelu dotykowego. Nowy element ma pomóc graczom w nawigacji po listach zadań, mapach, czy innych funkcjach, które należy mieć pod ręką. Co ciekawe, nowy pad nie będzie już wibrował. Technologia znana od kilku generacji zostanie zastąpiona przez zróżnicowaną haptykę. Co kryje się pod tą małomówiącą nazwą? Proste rozwiązanie. Polega ono na komunikacji urządzenia z graczem poprzez szereg bodźców dotykowych, takich jak drgania, szarpnięcia, czy nacisk. Dzięki temu pad ma w bardziej autentyczny sposób oddawać np. różne rodzaje powierzchni, po których poruszać się będzie samochód w grach wyścigowych.

PlayStation 5 na święta

Mark Cerny podał także datę premiery konsoli nowej generacji. PlayStation 5 możemy szukać pod choinką. Niestety nie chodzi o nadchodzące święta, a o grudzień 2020 roku. Fani Sony muszą więc uzbroić się jeszcze w cierpliwość i wyczekiwać do innej, długooczekiwanej premiery, która nastąpi wcześniej – wydania „The Last of Us 2”.