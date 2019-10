Trudne działania oblicza od ręki, na niemożliwe trzeba poczekać 200 sekund. Na ten przełom czekano od lat

Prędkość, którą osiąga nowy komputer Google'a, naukowcy nazywają „supremacją kwantową”. Nad osiągnięciem takiej mocy obliczeniowej wielkie głowy świata IT i fizycy pracowali od wielu lat. Wiadomo było bowiem, że przemysł technologiczny dociera do granicy wydajności płytki krzemowej, czyli materiału, od którego swoją nazwę przyjęło największe zagłębie technologiczne w Kalifornii. Naukowcy zdali sobie sprawę, że do przeskoczenia na kolejny poziom zaawansowania technologicznego, niezbędne będzie porzucenie lub znaczne ograniczenie użycia krzemu. Komputer kwantowy stał się snem wielu z nich. Stał się on częścią popkultury. Często, w powieściach sci-fi był utożsamiany ze Sztuczną Inteligencją, która zawładnie światem.

Niemożliwe w 200 sekund

Nowy komputer Googla potrafi wykonywać obliczenia, które nawet dla najlepszych superkomputerów świata są niemal niewykonalne. Jego konstruktorzy twierdzą, że zadanie, które najmocniejsze komputery konwencjonalne obliczyłyby w 10 tys. lat, ich nowe dzieło wylicza w 200 sekund. Swoim dziełem pochwalili się we wpisie na blogu oraz w artykule w prestiżowym magazynie Nature.

Jak to możliwe, że nowa technologia jest nieporównywalnie szybsza od standardowych procesorów? Normalne komputery wykonują zadania poprzez wykorzystanie danych występujący wyłącznie w dwóch formach. Działają na zasadzie zera i jedynki, czyli sygnału i jego braku. Komputer kwantowy używa bitów kwantowych, które jednocześnie potrafią obliczać dowolną kombinację zer i jedynek. Przekłada się to na znacznie większe możliwości obliczeniowe.

„Osiągnięcie niezbędnego postępu w tej dziedzinie zajmie jeszcze wiele lat ciężkiej pracy inżynierów. Dzięki naszemu osiągnięciu widzimy jednak wyraźny kierunek, w którym musimy podążać” – czytamy w poście na blogu Google'a.

Czytaj także:

Google w ogniu krytyki. Popiera działania na rzecz klimatu jednocześnie opłacając denialistów