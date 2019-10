Banki blokują nowe Samsungi. Winna poważna luka bezpieczeństwa

Niedawno informowaliśmy o wykryciu bardzo groźnej luki bezpieczeństwa w Samsungach Galaxy S10 i Note10. W dziecinnie prosty sposób da się na nich oszukać biometryczne zabezpieczenia. Ze względu na to, że część aplikacji bankowych pozwala na uwierzytelnianie w ten sposób transakcji, banki reagują. National Westminster Bank i Royal Bank of Scotland poinformowały swoich klientów, że zablokowały możliwość pobierania swoich aplikacji z Google Play użytkownikom wadliwych Samsungów. Motywują to troską o ich oszczędności.

Brytyjskie banki nie są jednak jedyne. Użytkownicy portalu Reddit informują, że podobne sytuacje mają miejsce w Izraelu, a także w niektórych bankach w USA. W tym drugim przypadku użytkownik napisał, że nie mógł wykonać transakcji w bankomacie przy pomocy Samsung Pay.

Niebezpieczne konsekwencje

Wszystko przez błędy skanera linii papilarnych umieszczonego pod ekranem. Okazało się, że wystarczy umieścić na nim silikonowe etui, aby możliwe było ominięcie zabezpieczeń. Próby na wielu urządzeniach potwierdziły, że telefony z założonym etui mogły być odblokowane przez osoby, które nigdy nie skanowały swojego odcisku palca na tym aparacie. Nowa technologia, którą udało się w ten sposób oszukać, jest stosowana dopiero od modelu S10 i była jednym z elementów, które Samsung wychwalał, jako innowacyjne. Dlaczego odkrycie jest tak istotne? Wiele aplikacji, jak np. Google Play czy aplikacje bankowe pozawalają na autoryzacje transakcji za pomocą biometrii. W momencie, gdy da się ją w tak łatwy sposób obejść, może to prowadzić do nieprzyjemnych dla posiadacza telefonu konsekwencji.

Samsung potwierdza