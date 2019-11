Masz telefon z Androidem? Hakerzy mogą Cię obserwować za pomocą kamery

Użytkownicy urządzeń z systemem operacyjnym Android mają kolejny powód do zmartwień. Na rynku pojawiło się niebezpieczne oprogramowanie, które po zainstalowaniu zyskuje dostęp do kamery telefonu. Jak twierdzi grupa, która dokonała odkrycia, użytkownicy mogą być w ten sposób obserwowani i śledzeni. Badacze z firmy Checkmarx, która poinformowała o groźnym oprogramowaniu twierdzą, że potrafi ono nagrywać filmy i robić zdjęcia bez wiedzy użytkownika.

Samsung i Google

Narażonych może być nawet „setki milionów” użytkowników. Pracownicy Checkmarx uważają, że najbardziej podatne na atak niebezpiecznego oprogramowania są smartfony produkowane przez firmy Google i Samsung. Chodzi o modele Pixel i całą gamę produktów Samsunga, w tym flagowe modele z serii Galaxy i Note. O wykryciu oprogramowania zostali jednak poinformowani także inni producenci korzystający w swoich urządzeniach z systemu Android.

Zagrożone są także nagrania i zdjęcia, które przechowywane są w pamięci telefonu. Użytkownik, zgadzając się na dostęp do aparatu (o który prosi wiele aplikacji), daje programowi dostęp do całego archiwum swojego telefonu. Aplikacja ma więc dostęp do wszystkich nagrań i fotografii znajdujących się w galerii. Co więcej, badacze uważają, że aplikacja potrafi wykorzystywać czujniki telefonów, aby poinformować ją, kiedy użytkownik ma twarz blisko swojego telefonu. Chodzi o wykrycie najlepszego momentu do zrobienia zdjęcia.

Google oraz Samsung potwierdziły, że zagrożenie jest realne. Firmy zalecają swoim użytkownikom, aby ich telefony były wyposażone zawsze w najnowszą wersję systemów operacyjnych. Tylko to daje najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.