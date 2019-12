Kupiłeś inteligenty telewizor? FBI ma złą wiadomość

Telewizor może zagrażać bezpieczeństwa użytkowników. Nie, nie chodzi o możliwość zapłonu, czy eksplozji. FBI ostrzega, że cyberprzestępcy mogą korzystać z nich, aby pozyskać dane krytyczne. Problemem mogą nie być same telewizory, ale fakt, że podłączone są do domowej sieci internetowej, a jednocześnie nie są odpowiednio zabezpieczone. To łakomy kąsek dla cyberprzestępców ostrzega FBI.

„Oprócz ryzyka, że Twój producent telewizora i twórcy aplikacji mogą Cię podsłuchiwać i oglądać, telewizor może być również bramą dla hakerów” - wyjaśnia FBI. „Zły cyberprzestępca może nie mieć bezpośredniego dostępu do zablokowanego komputera, ale możliwe jest, że niezabezpieczony telewizor może zapewnić mu łatwy dostęp do tylnego wejścia przez router” .

„Użytkownicy nie mogą wiele zrobić z połączeniem internetowym i funkcjami online swoich inteligentnych telewizorów, ale mogą podjąć środki zapobiegawcze w celu zmniejszenia ryzyka. Najważniejszym aspektem jest dokładna znajomość tego, co może zrobić Twoje urządzenie w zakresie łączności i prywatności” – informują eksperci bitdefender.

Użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z ustawieniami swoich telewizorów i sprawdzić, czy te ustawione domyślnie, na pewno są najkorzystniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa. Eksperci zalecają także... zaklejenie kamery taśmą klejącą, jeśli telewizor taką posiada.

