Apple zarabia na wiadomościach. Z serwisu Apple News korzysta już 100 mln osób

Serwis Apple News osiągnął 100 mln użytkowników, pochwaliła się firma. To wzrost o blisko 25 mln w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Usługa jest tak zwanym cyfrowym kioskiem i agreguje znane magazyny oraz gazety. Wśród dostępnych pozycji, są tak znane tytuły, jak The New Yorker, TIME, New York Magazine, Vogue, InStyle, ELLE, czy Sports Illustrated.

Ze względu na fakt, że Apple News agreguje magazyny angielskojęzyczne, użytkownicy pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i Australii. Firma nie podała jednak jaka część ze 100 mln subskrybentów korzysta z wersji płatnej. Rozszerzona wersja kosztuje miesięcznie 9,99 dolara.

Usługi zamiast urządzeń

Apple coraz mocniej stawia na rozwój i sprzedaż swoich usług, wśród których prym wiodą Apple Music i Apple News. Środki pozyskiwane w ten sposób mają równoważyć niższe przychody z tytułu spadającej sprzedaży urządzeń. Głównie widać to po iPadach, ale spadki widoczne są także po stronie iPhone'ów. Jak podano podczas corocznego podsumowania wyników ze sprzedaży usług biznesowych, wzrost wpływów ze sprzedaży wzrósł o 16 proc. do 46,3 mld dol. W tym samym okresie, wpływy ze sprzedaży flagowego produktu - iPhone'ów - spadła o 14 proc. do poziomu 142,4 mld dolarów.

