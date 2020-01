Gigantyczna kara dla Apple. Chodzi o użycie opatentowanych technologii Wi-fi

Apple bezprawnie użył patentów należących do Kalifornijskiego Instytutu Technicznego, uznał amerykański sąd. Chodzi o użycie rozwiązań wykorzystywanych w czipach 802.11n i 801.11ac, które służą do transmisji sygnału bezprzewodowego internetu. W tym samym procesie za winną uznana została także firma Broadcom.

Gigantyczne kary

Sąd orzekł, że obie firmy są winne nielegalnego wykorzystania patentów należących do instytutu. Zasądził wypłatę odszkodowania w przeliczeniu na każdy wykorzystany w ten sposób czip. W przypadku Apple jest to 1,4 dolara za urządzenie. Przełożyło się to na astronomiczną kwotę 837 mln dolarów. Broadcom, czyli druga firma uznana za winną, zapłaci 26 centów za czip. Łącznie kara wyniesie 270 mln dolarów. Kalifornijski Instytut Techniczny otrzyma więc łącznie ponad 1,1 mld dolarów zadośćuczynienia.

Apple próbował uniknąć kary

Firma Tima Cooka broniła się przed sądem mówiąc, że nie była świadoma, że czipy, które kupowała od Broadcom, były produkowane ze złamaniem prawa patentowego. Sąd nie uznał jednak tego tłumaczenia.

