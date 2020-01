Komisja Europejska przyjęła rezolucję dotyczącą jednolitej ładowarki. Zmiany mają być wprowadzone w pół roku

W ciągu najbliższych 6 miesięcy zostaną wprowadzone europejskie przepisy dotyczące jednolitej ładowarki do urządzeń tak zwanej „małej elektroniki”. „Rezolucja przyjęta z poparciem ponad 3/4 członków Parlamentu Europejskiego! Wzywamy Komisję Europejską do wprowadzenia jednolitej ładowarki do smartfonów, tabletów, czytników ebooków i podobnych urządzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy” – czytamy w twicie europosłanki Róży Thun.

We wspólnej rezolucji wskazano szereg przyczyn, dla których jednolita ładowarka jest rozwiązaniem pożądanym. „obecnie ludzie polegają na swoich urządzeniach przenośnych w licznych codziennych sytuacjach, szczególnie w nagłych wypadkach lub podczas podróży, również ze względu na brak publicznych telefonów; mając na uwadze, że ludzie korzystają z telefonów komórkowych, które można łatwo i szybko naładować, aby uzyskać szybki dostęp do podstawowych usług i ważnych narzędzi, takich jak środki płatnicze, wyszukiwarki, urządzenia nawigacyjne itp” – wskazano w tekście.

Mniej odpadów

Wspólna rezolucja dotyka jeszcze jednego, bardzo istotnego problemu. Chodzi o ograniczenie produkcji tak zwanych elektrośmieci. „co roku na świecie wytwarza się około 50 mln ton odpadów elektronicznych, czyli średnio ponad 6 kg na osobę; mając na uwadze, że w 2016 r. w Europie wytworzono łącznie 12,3 mln ton odpadów elektronicznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na mieszkańca, mając na uwadze, że stanowi to niepotrzebny ślad środowiskowy, który można zredukować” – czytamy w tekście.

Apple mówi „nie”

Głos w sprawie zabrał technologiczny potentat – Apple. Firma z Cupertino należy do tych, które zostałyby najmocniej dotknięte nowymi regulacjami. Amerykański gigant technologiczny do swoich urządzeń dołącza bowiem dedykowaną ładowarkę na złącze Lightning.

„Wierzymy, że regulacje ujednolicające złącza ładowarek w różnego rodzaju smartfonach zahamują innowacje bardziej, niż je pobudzą. Negatywnie odczują to użytkownicy w Europie oraz cała gospodarka” – czytamy w cytowanym przez agencję Reuters, oświadczeniu firmy. „Mamy nadzieję, że Komisja Europejska będzie kontynuowała poszukiwania rozwiązania, które nie ograniczy możliwości innowacyjnych całej branży” – dodano.

Rozmowy na ten temat toczą się w KE już od 2009 roku. Obecnie najbardziej popularnymi typami złącz wykorzystywanych przez producentów, są: micro USB, USB-C oraz Lightning od Apple.

