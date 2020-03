Samsung przenosi produkcję do Wietnamu. W fabryce producenta wykryto koronawirusa

Część produkcji smartfonów Samsunga zostanie przeniesiona do Wietnamu – informuje BBC, powołując się na południowokoreańską agencję Yonhap. Jak podała firma, chodzi o czasowe uruchomienie taśm produkcyjnych ze względu na wykrycie w fabryce firmy przypadków zakażenia koronawirusem Covid-19.

Premiera flagowców

Pojawienie koronawirusa w Korei Południowej wyjątkowo niefortunnie dla Samsunga zbiegło się z premierami dwóch nowych smartfonów firmy. Niedawno na rynku pojawił się składany model Galaxy Z Flip, a już w 8 marca premierę będzie miał flagowy produkt Samsunga, telefon Galaxy S20, który pojawi się na rynku w trzech wersjach.

„Jak do tej pory sześciu pracowników fabryki, w której produkowane są Z Flip i Galaxy S20 zostało pozytywnie zdiagnozowanych na koronawirusa. Doprowadziło to do czasowego zamknięcia fabryki” – poinformowała agencja Yonhap.

Przewiduje się, że fabryka w Wietnami ma produkować 200 tys. smartfonów miesięcznie. Firma zapewniła, że gdy tylko epidemia zostanie opanowana, prace w fabryce w Gumi zostaną wznowione.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z piątku 6 marca