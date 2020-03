IBM udostępnia superkomputer do walki z koronawirusem. Wraz z Białym Domem stworzą konsorcjum naukowe

Moc superkomputerów w połączeniu z wiedzą naukowców mają pomóc w zwalczeniu pandemii koronawirusa. Taki pomysł przyświeca stworzeniu konsorcjum naukowego technologicznego giganta IBM, Biura Nauki i Technologii Białego Domu oraz Departamentu Energii USA.

Dzięki inicjatywie IBM, przy użyciu sieci 16 superkomputerów należących do IBM, instytutów badawczych, uniwersytetów, Amazona, Google i innych, prowadzone będą złożone obliczenia oraz tworzone modele predykcyjne. Ogromna moc obliczeniowa pomoże także w poznawaniu procesu fałdowania białka wirusa. Jest to kluczowy proces w jego namnażaniu.

Naukowcy zaznaczają, że taka sieć superkomputerów jest w stanie w kilka sekund poradzić sobie z obliczeniami, które w innych warunkach mogłyby zająć tygodnie lub miesiące. Twierdzą także, że korzystanie z sieci komputerów jest w przypadku epidemii bardzo wskazane. Dzięki temu, że jest to kilkanaście maszyn działających razem, dobrze odwzorowują one potencjalne rozprzestrzenianie się choroby w społeczeństwie. Każdy z nich może wykonywać obliczenia, które następnie łączone są we wspólne dane.

Dostępne za darmo

W projekcie ważne jest to, że dostęp dla naukowców będzie darmowy. Działanie superkomputera będzie wspierane przez ludzi tak, aby wykonywał on najbardziej efektywne obliczenia.

