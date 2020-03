Ministerstwo Cyfryzacji: 180 mln zł na laptopy dla uczniów i nauczycieli

Samorządy mogą kupować sprzęt elektroniczny dla uczniów i nauczycieli. „Mamy na ten cel 180 mln zł” – informuje Ministerstwo Cyfryzacji. „Już w przyszłym tygodniu samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze. Jeśli nie chcą czekać, już teraz mogą kupować sprzęt. Oddamy im pieniądze” – czytamy w komunikacie resortu.

Zaoszczędzone środki

Środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, pochodzą z unijnego programu Polska Cyfrowa. Są to pieniądze, które miały zostać wydane na inne cele, ale za zgodą Komisji Europejskiej trafią do nowopowstałego programu.

– Komisja Europejska poparła nasz pomysł, by zaoszczędzone do tej pory - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - środki przekazać na zakup sprzętu dla szkół. A oszczędności jest sporo – ponad 180 milionów złotych. Nie chcemy czekać. Dlatego od najbliższej środy (1 kwietnia) samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze na laptopy, tablety – a jeśli jest taka potrzeba - także na mobilny dostęp do internetu – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Płatność wsteczna

– Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy – dodaje szef MC.

Jak będzie wyglądała procedura? Szybki, elektroniczny wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Ekspresowa procedura wnioskowania i wypłata środków. O pieniądze może wnioskować każda gmina.

