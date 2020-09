Znamy ceny nowych Xboxów. Fani będą zadowoleni. Pokazano też tańszą wersję konsoli

Fani konsol Microsoftu otrzymali odpowiedź na kluczowe pytanie. Znamy ceny Xboxa Series X i Series S. Wiemy też, jak będzie wyglądała tańsza wersja najnowszej konsoli.

Xbox Series S – poznaliśmy wygląd konsoli

Wraz z cenami nowych urządzeń Microsoftu producent pokazał także, jak będzie wyglądała tańsza wersja najnowszej generacji konsol. Xbox Series S... wygląda jak głośnik, co nie umknęło uwadze internetowych memiarzy. Konsola jest o ponad połowę cieńsza od swojego mocniejszego odpowiednika. Będzie od niego również nieco niższa. Dużo bardziej przypomina urządzenia poprzednich generacji.

Xbox Series X i Series S – cena

Portal windowscentral.com dotarł do cen najnowszych konsol Microsoftu. Jak twierdzą informatorzy portalu, hurtowe ceny konsol wyniosą 299 i 499 dolarów odpowiednio za Xboxa Series S i mocniejszego Xboxa Series X. Aby oszacować polską cenę, przeważnie stosuje się metodę zamiany dolara na euro, a następnie euro na złotego. Dzięki temu można prognozować, że za Xboxa Series S w Polsce zapłacimy ok. 1400 zł. Mocniejsza konsola - Xbox Series X powinien kosztować ok. 2300 zł. Są to oczywiście prognozy. Bardzo prawdopodobne jest to, że dystrybutorzy ustawią ceny nieco wyżej.

Nowy Xbox – data premiery

Znamy także datę premiery nowych urządzeń Microsoftu. Obie konsole pojawią się na rynku 10 listopada 2020 r.

