Robert Lewandowski ma już PlayStation 5? Polak pochwalił się zdjęciami na miesiąc przed premierą

„W tym sezonie, granie nie ma limitu” – napisał w poście na Instagramie Robert Lewandowski. Fani gier bardzo szybko zauważyli, że w rękach reprezentanta Polski znajduje się jednak urządzenie, do którego przeciętni gracze nie mają jeszcze dostępu. To pad do konsoli PlayStation 5, której nie ma jeszcze na rynku. Pojawiły się pytania o to, czy napastnik Bayernu ma dostęp do konsoli przed jego premierą? To bardzo prawdopodobne.

PlayStation 5. Robert Lewandowski częścią kampanii?

Jest duża szansa na to, że zdjęcia, które pojawiły się na profilu instagramowym Roberta Lewandowskiego są bowiem częścią kampanii promującej PlayStation 5. Jego profil śledzi bowiem aż 19,7 mln osób. Marka PlayStation od lat kojarzona jest również z rozgrywkami Ligi Mistrzów, stąd jej rozpoznawalność wśród kibiców piłkarskich jest bardzo duża. Lewandowski wydaję się więc idealnym kandydatem do tego typu kampanii. Oczywiście zdjęcia sugerują, że Polak gra dla przyjemności, ale sam fakt, że ma do konsoli dostęp przed innymi, powinien być pewną podpowiedzią.

PlayStation 5. Kiedy premiera?

Na półkach sklepowych najnowsza konsola Sony pojawi się 19 listopada, ale zainteresowanie nowym sprzętem jest tak wielkie, że prawdopodobieństwo znalezienia go w sklepie jest niewielkie. Jeśli ktoś nie dokonał zakupu przedpremierowego, lub nie zamierza ustawiać się w kolejkach, to prawdopodobnie musi się uzbroić w cierpliwość.

PlayStation 5 – cena

Okazuje się, że nowe urządzenia od Sony będą kosztowały 500 i 400 euro, czyli odpowiednio około 2250 zł i 1800 zł. Droższa z wersji będzie wyposażona w napęd Blu-ray, w tańszej nie odtworzymy płyt, ale dzięki temu będzie również bardziej smukła. Oznacza to jednak, że osoby, które kupują gry używane po dużo niższych cenach, muszą zainwestować więcej w samo urządzenie. Tańsza wersja będzie bowiem odtwarzała wyłącznie wersje cyfrowe dostępne za pośrednictwem PlayStation Store, a każdy, kto kupował tam gry, ten wie, że portfel może to odczuć dość boleśnie.

