Premiera PlayStation 5 już za tydzień. Zakup może być jednak niemożliwy

Dziś światowa premiera PlayStation 5. Najnowsza konsola Sony na polski rynek trafi tydzień później, ale już wiadomo, że mogą być problemy z jej dostępnością. Dla firmy to duży sukces, dla oczekujących graczy nie lada problem. Jeśli nie kupiliście urządzenia w przedsprzedaży, to jego dostanie w dniu premiery, może być bardzo trudne.

Premiera PlayStation 5. Konsole są w magazynach

Na stronach internetowych największych polskich marketów RTV AGD, zakończyła się przedsprzedaż urządzeń. Sklepy informują, że nastąpiło to ze względu na wyczerpanie zapasów. Jednocześnie jednak uspokajają klientów, którym udało się kupić PlayStation 5. „Wasze konsole są już bezpieczne w naszym magazynie. Do czasu premiery odpowiednio się o nie zatroszczymy” – napisała sieć MediaMarkt.

Jednocześnie sklepy zaznaczyły, że sprzedaż urządzeń w dniu premiery możliwa będzie wyłącznie przez internet. No i tutaj pojawia się kolejny problem. Nie trudno przewidzieć, że strony sklepów mogą nie wytrzymać dużej ilości chętnych, co może prowadzić do ich przeciążenia i dużych utrudnień w zakupie.

PlayStation 5 – premiera

Premiera PlayStation 5, czyli najnowszej konsoli Sony odbędzie się w Polsce 19 listopada. Będzie ona dostępna w dwóch wersjach. Urządzenie z wbudowanym napędem CD można będzie kupić za 2299 zł. Wersja, na której możliwe będzie granie wyłącznie w cyfrowe kopie gier, będzie tańsza. Polskie sklepy oferują ją za 1849 zł.

