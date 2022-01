Sony PlayStation ogłasza drugą odsłonę zestawu wirtualnej rzeczywistości dla PS5

Jest to świetna wiadomość dla rozwoju technologii wirtualnej rzeczywistości w rozrywce, na którą stawia PlayStation. Pierwsza wersja PS VR, na konsole PS4 (ale działająca również na PS5) była niezwykle udana. Choć nie zdobyła gigantycznej popularności, to wyznaczyła pozytywny trend. Sony zainwestowało nie tylko w rozwój systemu, ale także w gry, jak np. stworzona przez londyńskie, czołowe studio Sony gra „Blood and Truth”.

Druga wersja systemu PS VR to przede wszystkim rozwój technologiczny samego osprzętu, ale można się spodziewać, że pójdzie za nim zwiększony rozwój gier i innych treści, które wykorzystają możliwości konsoli PS 5.

Parametry zestawu PS VR 2:

Wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K z technologią HDR i 110-stopniowym kątem widzenia. Rozdzielczość na jedno oko to 2000x2040 pikseli, a prędkość odświeżania to 90-120 kl/s.

System trackingu zestawu nagłownego „inside-out” wykorzystujący kamery zamontowane na zestawie. Takie rozwiązanie zapewnia płynne i dokładne śledzenie pozycji głowy bez konieczności wykorzystania zewnętrznych kamer lub stacji bazowych.

PS VR 2 będzie wyposażony w technologię śledzenia wzroku (na podstawie gałek ocznych), trójwymiarowy dźwięk, oraz headset feedback, czyli system drgań i wstrząsów, które mają jeszcze lepiej przekazywać wrażenia z gry.

Nowe kontrolery PS VR 2

Wraz z nowymi goglami PlayStation zapowiedziało nowe kontrolery do zestawu wirtualnej rzeczywistości. Wykorzystają one część technologii, które sprawdziły się w kontrolerach DualSense z konsoli PS 5, jak np. aktywne przyciski. Kontrolery PS VR 2 mają zupełnie innych kształt od poprzedników, które pochodziły z systemu PS Move. Nowe kontrolery idą w kierunku, w jakim rozwijają się kontrolery VR innych firm, głównie na platformę PC. Ma to dać większą ergonomię i swobodę ruchów w wirtualnej rzeczywistości.

Zestaw PS VR 2 ma mieć także znacznie ułatwiony proces instalacji w porównaniu z poprzednikiem. Teraz wystarczy podpięcie jednego kabla USB-C, aby zacząć rozgrywkę. Wcześniej wymagało to co najmniej kilkunastu minut podłączania plątaniny kabli. To zdecydowanie ruch w dobrą stronę.

Sony zapowiedziało też pierwszą grę na system PS VR 2. Będzie to przygoda w świecie świetnej serii „Horizon” w świecie opanowanym przez mechaniczne dinozaury i zwierzęta. Gra pod tytułem „Horizon Call of the Mountain” została pokazana na krótkim trailerze, ale obiecuje poziom rozrywki porównywalny z absolutnym hitem branży VR, czyli „Half Life Alyx”.

