Flagowe smartfony realme – GT 2 i GT 2 Pro – zaprezentowane na targach MWC w Barcelonie

realme GT 2 Pro to topowy smartfon młodej, bo założonej zaledwie w 2018 roku firmy. Wyposażony jest w ekran 2K LTPO AMOLED, najnowszy procesor Snapdragon 8 Gen 1, największy obszarem chłodzenia oraz system potrójnego aparatu. Smartfon został wyposażony w technologię ładowania SuperDart Charge o mocy 65W, pojemną baterię 5000 mAh, zaawansowany system Antenna Matrix, podwójne głośniki stereo Dolby Atmos, a także preinstalowany interfejs Realme UI 3.0 oparty na systemie Android 12.

Smartfon realme GT 2 posiada podobne komponenty co wyższy model - GT 2 Pro - w tym design, baterię, interfejs realme UI 3.0 i pamięć RAM, ale dodatkowo został on wyposażony w wyświetlacz E4 AMOLED 120 Hz, procesor Snapdragon 888 5G, system chłodzenia Stainless Steel Vapor Cooling Plus oraz tryb GT 3.0.

realme GT 2 Pro. Wyświetlacz

realme GT 2 Pro wyposażony w wyświetlacz Super Reality Display zapewnia ultra wysoką rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Jest to pierwszy na świecie wyświetlacz AMOLED 2K z technologią LTPO 2.0. Dzięki 6,7-calowemu ekranowi E4 AMOLED o rozdzielczości ponad 4,5 miliona pikseli, wyświetlany tekst jest ostrzejszy, a obraz zawiera drobne szczegóły, takie jak pojedyncze źdźbła trawy czy kosmyki włosów.

Dzięki 10-bitowej głębi kolorów wyświetlacz Super Reality charakteryzuje się wysokim odzwierciedleniem barw. Pozwala uzyskać aż 1024 odcieni czerwieni, zieleni i niebieskiego, co łącznie zapewnia 1,07 miliarda kolorów. To 64 razy więcej informacji o barwach niż w przypadku typowego wyświetlacza 8-bitowego (który może odwzorować tylko około 16 milionów kolorów). Szczytowa jasność zewnętrzna ekranu GT 2 Pro to 1400 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych w swojej klasie.

Dzięki technologii LTPO 2.0 wyświetlacz Super Reality może automatycznie regulować częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz, a także wydłużyć czas pracy baterii o 1,7 godziny. Tryb GT 3.0 zapewnia szybką reakcję na dotyk. realme GT 2 Pro otrzymał najwyższą możliwą ocenę jakości ekranu DisplayMate, A+, co gwarantuje, że wyświetlacz zachowa swój dobry wygląd. Ekran smartfona został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

realme GT Pro 2. Procesor i system chłodzenia

Wydajność realme GT 2 Pro zawdzięcza procesorowi Snapdragon 8 Gen 1 w technologii 4nm i architekturze ARM v9. realme GT 2 Pro posiada największy w branży obszar rozpraszania ciepła, wynoszący aż 36761 mm2.

realme GT Pro 2. Obudowa z polimeru na bazie biomateriałów

Marka realme ponownie nawiązała współpracę ze światowej sławy projektantem przemysłowym Naoto Fukasawą. Dzięki temu powstał inspirowany papierem smartfon o bio-polimerowej konstrukcji.

Zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju firmy, tylna część obudowy realme GT 2 Pro została wykonana z biokopolimeru LNP ELCRIN firmy SABIC, który uzyskał certyfikat ISCC+. W porównaniu z alternatywnymi materiałami opartymi na paliwach kopalnych, tworzywo to może zaoferować podobną wydajność, zapewniając jednocześnie redukcję emisji dwutlenku węgla o dwa kilogramy na kilogram użytego biologicznego kopolimeru.

realme GT Pro 2. Apart z ultraszerokokątną soczewką i aparatem z mikrosoczewkami

realme GT 2 Pro wyposażono w układ potrójnego aparatu z pierwszą na świecie ultraszerokokątną soczewką 150 stopni, aparatem z mikrosoczewkami i 40-krotnym zoomem. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP jest wyposażony w matrycę IMX766, która zapewnia optyczną stabilizację obrazu dla zdjęć oraz elektroniczną dla filmów.

Pierwszy na świecie 150-stopniowy aparat ultraszerokokątny w smartfonie realme GT 2 Pro wykonuje wysokiej jakości zdjęcia panoramiczne.

realme GT Pro 2. Cena i dostępność

Od 15 marca, smartfon realme GT 2 (8/128), w trzech wersjach kolorystycznych, będzie dostępny w cenie 2499 zł w sklepie realme.pl, na realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus oraz T-Mobile.

Smartfon w wersji 12/256, w cenie 2699 zł, będzie dostępny w sklepach Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD oraz w sieci T-Mobile.

Od 8 marca, realme GT 2 Pro (8/128), w trzech wersjach kolorystycznych, będzie dostępny w cenie 3499 zł wyłącznie w sklepie realme.pl oraz na realmeshop.pl. Smartfon w wersji 12/256 będzie dostępny za 3799 zł w sklepach Komputronik, Media Expert, Morele, NEONET, x-kom, RTV Euro AGD, Sferis, a także u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.