Nowy iPhone SE 5G zaprezentowany. To najtańszy iPhone na rynku

Najnowszy iPhone SE wyposażony jest w ten sam procesor, co iPhone 13, czyli A15 Bionic. To może stawiać go wysoko ponad konkurencją w kategorii wydajności, bo nowe procesory Apple są powszechnie chwalone przez ekspertów. iPhone SE trzeciej generacji został także wyposażony w modem 5G.

iPhone SE z A15 Bionic

Smartfon nie został natomiast unowocześniony pod względem aparatu fotograficznego, posiada on aparat o matrycy 12 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. Apple chwali się natomiast, że zdjęcia z nowego iPhone SE będą zdecydowanie lepsze od poprzednika dzięki mocy obliczeniowej procesora A15 Bionic. Aparat został wyposażony w algorytmy Deep Fusion i Smart HDR 4, które mają poprawiać szczegółowość zdjęć i zakres tonalny

Z zewnątrz nowy iPhone SE przypomina stare iPhone’y przed wprowadzeniem modelu X. Głównym wyróżnikiem są szerokie ramki na górze i na dole ekranu. Na dole znajduje się okrągły przycisk ze skanerem odcisku palca Touch ID. Jeden z twórców Apple, Steve Wozniak powiedział kiedyś, że preferuje taki design iPhona od nowego ze skanerem twarzy.

Smartfon ma stosunkowy mały ekran LCD o przekątnej 4,7 cala i proporcjach 16:9. W obudowie umieszczone są głośniki stereo. Smartfon będzie dostępny w trzech opcjach kolorystycznych: szarej, białej i czerwonej. Smartfon nie będzie dostępny w Rosji, gdzie Apple zawiesiło swoją działalność.

iPhone SE. Ceny w Polsce

Sprzedaż iPhone’a SE 5G ruszy 18 marca, a jego ceny prezentują się następująco:

iPhone SE (64 GB) - 2299 zł;

iPhone SE (128 GB) - 2549 zł;

iPhone SE (256 GB) - 3049 zł.