Legendarny produkt Apple znika z rynku. Zna go prawdopodobnie każdy

IPod Touch nie będzie dłużej produkowany, poinformowała firma Apple. To właśnie na bazie tego urządzenia powstał pierwszy iPhone. Legendarny smartfon Apple był właściwie iPodem Touch z dołączoną możliwością wykonywania połączeń i wysyłania SMS-ów. Jednocześnie to właśnie iPhone przyczynił się do bardzo szybkiego wypierania iPodów z rynku. Stały się tymi „iPhone'ami, z których nie da się zadzwonić”.

iPod znika z rynku po 21 latach

Trudno w to uwierzyć, ale pierwszy iPod został wyprodukowany w 2001 roku, czyli już 21 lat temu. W swojej pierwotnej wersji urządzenie potrafiło jednocześnie magazynować aż 1000 utworów w formacie MP3. "iPod przedefiniował to, jak muzyka była odkrywana, słuchana i udostępniana" – powiedział dla BBC Greg Joswiak, wiceprezes ds. marketingu w Apple. Eksperci podkreślają, że powstanie iPhone'a miało być dla iPodów zabójcze. Przewidywano, że momentalnie smartfony Apple wyprą z rynku swoich starszych braci. Okazało się jednak, że od premiery pierwszego iPhone'a, do decyzji o zaprzestaniu produkcji iPodów, minęło aż 15 lat.

Jednak przedstawiciele Apple mówią, że to nie tylko powstanie iPhone'a było gwoździem do trumny iPoda. Chodzi także o zmianę sposobów słuchania muzyki. Mało kto dziś pobiera bowiem muzykę w formacie MP3. Obecnie króluje streaming, do którego specjalne odtwarzacze nie są potrzebne. Powiedzieli także, że sytuacja z iPodem i iPhonem pokazuje, że Apple nie boi się podejmować decyzji, które mogą prowadzić do kanibalizacji własnego produktu.

Chętni na zakup najnowszego modelu (z 2019 roku) muszą się spieszyć. Po wyczerpaniu ich zapasów w sklepach, nie będzie już kolejnej dostawy.

