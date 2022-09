Astronauci bezpiecznie wrócili na ISS. Oto nad czym pracowali w kosmosie

Kosmonauci Oleg Artemiew i Denis Matwiejew bezpiecznie wrócili na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) po pracach nad europejskim ramieniem robotycznym ERA oraz rosyjskim dźwigiem cargo Strela.

Rosjanie odbyli spacer na ISS

Duet wykonał już drugi spacer w niedługim czasie, bo wrześniowe wyjście było kontynuacją i finałem zadań rozpoczętych na spacerze z 17 sierpnia 2022 r. Uprzedni zakończył się przedwcześnie, przez problemy z akumulatorem jednego z nich.

Podczas wyjścia o oznaczeniu VKD-54A Artemiew i Matwiejew byli w próżni przez 7 godzin i 47 minut. Jak referuje NASA, w tym czasie osiągnęli wiele ważnych parametrów misji, ale też udało im się wprowadzić parę drobniejszych poprawek.

Z kluczowych aspektów – Rosjanie przesunęli zewnętrzny panel sterowania ramienia ERA, przetestowali go i usztywnili mechanizmy urządzenia. Dzięki temu manipulator już niedługo posłuży do przenoszenia ładunków znajdującymi się poza stacją. Dodatkowo wydłużono teleskopowe ramie dźwigu Strela z modułu Zarya do modułu Poisk.

Jak liczą eksperci, spacer był 8. wyjściem w karierze Artemiewa i 4. w przypadku Matwiejewa.

NASA planuje kolejne spacery kosmiczne na ISS

NASA jest zadowolona z wyniku i już planuje następne spacery. Agencja wymienia, że przy kolejnej okazji prace nad ramieniem ERA będą kontynuowane. Kolejnym celem jest zaś uruchomienie śluzy w module laboratoryjnym Nauka, który trafił na orbitę jeszcze w 2021 r. Nowa śluza ma ułatwić kolejne wyjścia z ISS.

Najnowsza misja poza stacją była już 8. w tym roku spacerem kosmicznym na ISS i 9. w rozrachunku za 2022 r. (wszystkie obiekty na orbicie). Ogólnie wyjście Artemiewa i Matwiejewa było zaś 253. w historii międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

