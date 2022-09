Huawei z alternatywą dla GPS w nowym telefonie. Chińczycy wprowadzają własny standard

Huawei Mate 50 to nowy flagowy telefon chińskiej formy, który niestety nie posiada paru użytecznych funkcji. Przez sankcje na firmę i odcięcie jej od zachodnich technologii smartfon nie korzysta m.in. z łączności 5G.

Huawei Mate 50 z BeiDou

Producent urządzenia przekonuje, że oprócz GPS Mate 50 łączy się z chińskim odpowiednikiem światowego standardu i do lokalizacji używa systemu BeiDou. Na razie – tylko w Państwie Środka.

Powstały w 2020 r. BeiDou to system satelitarny pozwalający użytkownikom na wysyłanie wiadomości i kontaktowanie się z innymi nawet w przypadku braku zasięgu sieci komórkowej. Ma on być odpowiedzią na dominujący status GPS oraz uniezależnić Chiny od zagranicznego rozwiązania.

Oczywiście standard budzi wątpliwości pod względem prywatności. Jak sugerują eksperci od cyberbezpieczeństwa, BeiDou może być wykorzystany przez Pekin w celu śledzenia przemieszczania się grup społecznych, a nawet pojedynczych jednostek. Kto wie, gdzie trafiają dane lokalizacyjne z chińskiego systemu?

Huawei odcięty od Zachodu – cierpią na tym produkty firmy

Wracając do Mate 50 – telefon działa też na systemie Harmony OS. Oprogramowanie również powstało w wyniku odcięcia Huawei od amerykańskiego ekosystemu Android, stworzonego przez Google'a. Odcina to użytkownikom dostęp do tak popularnych usług jak Google Pay, Gmail czy Google Maps. Oczywiście Huawei oferuje własne alternatywy w ramach systemu HMS.

Chińczykom zdecydowanie ciężej będzie na powrót wprowadzić do swoich urządzeń łączność 5G. Odpowiadają za to modemy wewnątrz urządzeń, korzystające ze specjalnie przygotowanych czipów. Huawei nie posiada jeszcze własnych rozwiązań tego typu, więc nowy smartfon łączy się jedynie z 4G.

Huawei odpowiada

Odpowiedź w tej sprawie przysłało do nas polskie przedstawicielstwo firmy. „Huawei nadal będzie oferować wsparcie dla GPS w smartfonach i urządzeniach typu wearables. Huawei był jedną z pierwszych firm, która wprowadziła podwójny GPS kilka lat temu. Chcemy oferować naszym użytkownikom nowe, innowacyjne rozwiązania, a tryb SOS jest jednym z nich. Funkcja, wykorzystująca sieć satelitarną BeiDou, działa obecnie tylko w Chinach” – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Nvidia i AMD z zakazem eksportu czipów AI. Rząd USA uderza w Chiny