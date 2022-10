Google odkrywa karty. Co potrafią smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro?

6 października odbyło się wydarzenie Made by Google '22. Firma w pełniej krasie zaprezentowała nam swoje najnowsze sprzęty. Gwoździem program była seria telefonów Pixel 7 i Pixel 7 Pro. Kolejną nowością był smartwatch Pixel Watch.

Wiele czasu poświęcono funkcjom AI, takim jak transkrypcja wiadomości głosowych na tekst wprost w aplikacji wiadomości, wyciszanie dźwięków otoczenia podczas rozmów czy rozpoznawanie i automatyczne blokowanie telemarketerów na podstawie ich wypowiedzi. Funkcje AI aparatu mają zaś wyostrzać nawet nieostre ujęcia i lepiej odwzorowywać odcienie skóry różnych ras.

Google Pixel 7

Sercem nowego telefonu Google jest najnowszy czip AI Google Tensor G2, który ma umożliwić jeszcze więcej inteligentnych funkcji i pracować ok. 60 proc. szybciej od G1. Dedykowany czip Titan M2 odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo danych telefonu. Jak chwali się producent – oferuje on poziom zabezpieczeń oferowany m.in. bankom.

Telefon wyposażono w 6,3-calowy ekran FHD+ z odświeżaniem 90 Hz. Wyświetlacz ma też być o 25 proc. jaśniejszy w porównaniu do poprzedniego modelu. Telefon ma na pokładzie 8GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Bateria ma starczyć na ok. 72 godziny przy użytkowaniu w trybie Extreme Battery Saver. Dokładna pojemności ogniwa to 4355 mAh.

Jeśli chodzi o jednostkę aparatu, do dyspozycji oddano nam dwa obiektywy. Co ciekawe, dwie kamery – główna i szerokokątna – mogą działać razem, by redukować rozmycie i naprawiać poruszone zdjęcia. Poprawiono też osiągi kamerki selfie.

Cena Google Pixel 7 zaczyna się od 599 dolarów, czyli ok. 2 971 zł. Zamówienia przedpremierowe wystartowały dziś, a produkt ma trafić na półki w przyszłym tygodniu.

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro także jest oparty na czipie AI Google Tensor G2, wspomagany przez 12 GB RAM-u i 128, 256 lub 512 GB miejsca na dane. 6,7-calowy ekran OLED QHD+ smartfona cechuje się odświeżaniem od 10 do 120Hz. Bateria ma „starczać na cały dzień” – pojemność ogniwa to 5000 mHz.

Trzy aparaty po raz kolejny umieszczono na specjalnym wybrzuszeniu, wykonanym z ekskluzywnie wyglądającego aluminium. 50 MP szerokokątna jednostka główna aparatu wspierana jest przez 48 MP teleobiektyw. Na pokładzie jest też jednostka ultraszerokokątna 12 MP.

Google wskazało, że znacząco poprawiły możliwości zbliżania Super Res Zoom podczas robienia zdjęć. Szum obrazu wyeliminują zaawansowane algorytmy AI, na przykład wycinając z 50 MP matrycy ostry obraz o rozdzielczości 12.5 MP z podwójnym zoomem. Jeden teleobiektyw ma dawać efekt porównywalny z osobami obiektywami 2x, 5x i 10x. Maksymalne zbliżenie to 30x.

Cena Google Pixel 7 zaczyna się od 899 dolarów, czyli ok. 4 460 zł. Zamówienia przedpremierowe wystartowały dziś, a produkt ma trafić na półki w przyszłym tygodniu.

Google Pixel Watch

Google Pixel Watch to pierwszy smartwatch od Google. Zegarek prezentuje się nad wyraz minimalistycznie. Ma być to też pierwszy zegarek oparty o system Android Wear OS wspierający integracje firmy Fitbit.

Paski podłączają się do koperty „jak obiektywy do lustrzanki”. Nie trzeba do tego specjalnych narzędzi ani nawet pęsety. Google obiecuje aż 20 różnych pasków działających w tym systemie montażu.

Cena Google Pixel Watch zaczyna się od 349 dolarów za wersję WiFi i 399 dolarów za wersję LTE. To odpowiednio 1 731 zł oraz 1 979 zł. Zamówienia przedpremierowe startują dzisiaj.

Wliczone w cenę jest 6 miesięcy subskrypcji Fitbit Premium i darmowy kwartał YouTube Music Premium.

