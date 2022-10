Intel debiutuje na rynku kart graficznych PC. „Chcemy powiedzieć graczom dzień dobry”

Firma Intel jest obecnie w naprawdę gorącym okresie. Zapowiedziane niedawno procesory 13. generacji Raptor Lake powoli zmierzają już do pierwszych klientów, a szerzej mają trafić na półki już 20 października.

12 października był zaś oficjalnym dniem premiery sprzętu dość wyjątkowego. Karty Arc A750 i A770 są pierwszym krokiem firmy na rynku desktopowych kart graficznych. Z najnowszych danych wynika, że sprzęt powoli trafia też do przedsprzedaży w Polsce.

To duże wydarzenie. Nieczęsto zdarza się bowiem, by tak potężny gracz wchodził na mocno konkurencyjny rynek. Do drużyny „Zielonych” z NVIDII i „Czerwonych” z AMD dołącza trzeci rozgrywający – Intel już został ochrzczony „Niebieskimi”.

Jeszcze przed premierą pierwszych kart graficznych firmy z tego tygodnia zapytaliśmy jednego z dyrektorów Intela o ostatnie nowości. Dyrektor ds. sprzedaży Intela w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Krzysztof Jonak argumentuje czemu nowe procesory i karty są warte uwagi graczy. Rozmawiamy również o powrocie biznesu czipów do nowej normalności.