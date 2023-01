16 lat temu narodził się iPhone. Tak Steve Jobs zmienił branżę

Kultowa już prezentacja iPhone'a 1, wykonana przez Jobsa podczas wystawy Macworld Expo, stanowiła prawdziwy przełom dla branży elektronicznej. Była rewolucją w myśleniu o tym, jak powinien wyglądać i działać telefon komórkowy.

Co by nie mówić o obecnej firmie Apple – w 2007 roku Jobs zapoczątkował trendy, które do dziś widzimy w nawet najnowszych smartfonach. Warto więc przyjrzeć się małemu urządzeniu, które zapoczątkowało ogromną lawinę zmian.

16 urodziny iPhone'a – wielka prezentacja Jobsa z 9 stycznia

– To dzień, na który czekałem od 2,5 roku. Od czasu do czasu zdarza się premiera prawdziwie rewolucyjnego produktu. Takiego, który zmienia wszystko. Ci, którzy mogą pracować nad choć jednym takim urządzeniem, mają ogromne szczęście. Apple miało okazję już parę razy zmienić rynek swoimi produktami [...] Dziś Apple na nowo odkrywa telefon – zaczął prezentację Steve Jobs, wtedy prezes firmy.

W rozgrzewającym publiczność triku Jobs najpierw zapowiedział ogłoszenie aż trzech nowych urządzeń Apple – nowego iPoda, telefonu, oraz urządzenia do komunikacji internetowej.

W miarę jego monologu stało się jednak jasne, że mówca ma na myśli nie trzy osobne urządzenia, a jeden sprzęt łączący wszystkie wymienione funkcje. W kilku zdaniach menedżer ogłosił istnienie iPhone'a wśród wiwatów publiczności. Jednocześnie na scenie spopularyzował też termin „smartfon”, który jest w użyciu do dzisiaj.

iPhone 1 z 2007 roku – co potrafił rewolucyjny telefon?

Po pierwsze, iPhone prezentował rewolucyjny jak na swoje czasy design, który dziś wydaje się nam oczywisty.

Telefon Apple był prawie samym ekranem. Nie miał innych dodatków, klapek, wysuwanej klawiatury fizycznej. Jedynymi elementami rozbijającymi monolit był głośnik do rozmów na gurze i pojedynczy fizyczny przycisk na dole. Z lewej znajdowały się będące obecnie standardem przyciski włącznika i regulacji głośności.

Pierwszego iPhone'a wyposażono w ekran LCD o przekątnej zaledwie 3,5 cala (obecnie spotkać można telefony nawet 7-calowe) i rozdzielczości 480x320. Rewolucją była koncepcja multi-touch, czyli możliwość rejestracji więcej niż jednego dotknięcia ekranu (dziś to fundament działania smartfona).

Aparat urządzenia wykorzystywał matrycę 2 MP (dziś dochodzimy do ponad setki megapikseli), a powłoka urządzenia wykonana była z aluminium oraz plastiku. iPhone obsługiwał internet w standardzie 2G, wersja 3G pojawiła się dopiero rok później (dziś najnowszy standard to 5G).

Pierwszy iPhone sprzedany był w wersjach z 4 GB, 8 GB lub 16 GB pamięci na dane (dziś spotkać można nawet 500 GB lub 1 TB) i 128 MB RAM-u (dziś nietrudno o 6 GB RAM). Bateria miała zaś pojemność 1400 mAh (dziś nawet 6000 mAh).

Oczywiście jedną z największych rewolucji był system aplikacji – drobnych programów instalowanych wedle uznania użytkownika za pomocą internetowego sklepu App Store, obecnego w iPhonie jako darmowa aktualizacja wraz z systemem iOS 2.0.

Początkowo iPhone 1 sprzedawany był tylko z umową u operatora, w cenie 499 dol. w wersji 4 GB (717 dol. przy uwzględnieniu inflacji) oraz 599 dol. za model z 8 GB pamięci (860 dol. z doliczeniem inflacji).

