Ultramocny i ultradrogi. Samsung Galaxy S23 Ultra na Samsung Unpacked

Podczas trwającego wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked koncern kolejno prezentuje najnowsze flagowe telefony z linii Galaxy S. Wydarzenie 1 lutego poświęcone jest smartfonom Galaxy S23, czyli modelom S23, S23+ oraz S23 Ultra. Wprawdzie wszystkie najważniejsze dane krążyły już po internecie w formie wycieków, ale i tak warto je oficjalnie potwierdzić.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Jako pierwszy zaprezentowany został Samsung Galaxy S23 Ultra. Design flagowca nie zaskakuje nowościami, bo telefon jest mocno podobny do poprzednika – ma nawet identyczny układ kamer. Poza tym mamy więc zaokrągloną po bokach bryłę czy wbudowany rysik S Pen – wszystko to, do czego producent przyzwyczaił nas ostatnim razem.

Gwoździem programu jest oczywiście główna soczewka aparatu z rozdzielczością 200 MP i optyczną stabilizacją ekranu. Dodatkowo użytkownicy mogą wykorzystywać obiektyw ultraszerokokątny 12 MP o kącie 120 stopni i aż dwa teleobiektywy 10 MP – z zoomem optycznym do 3x, z optyką do 10x i cyfrowym zbliżeniem do 100x. Z przodu jest standardowo – za selfie odpowiada kamerka 12 MP.

Co ciekawe, kamerę urządzenia zachwalał na scenie reżyser Ridley Scott, który wykorzystał telefon do nakręcenia krótkiego materiału zaprezentowanego widzom. Samsung skupił się też na trybie Super Quad Pixel, który łączy cztery piksele matrycy, by wykonywać bardzo ostre zdjęcia w rozdzielczości 50 MP. W bardzo ciemnych sceneriach smartfon potrafi łączyć zaś aż16 pikseli by znacznie rozjaśnić fotografię. Producent przekonuje, że optyczna stabilizacja obrazu jest dwa razy lepsza w porównaniu do S22 Ultra. Ulepszono też tryb nocny – Nightography – oraz funkcje AI.

Ekran flagowca to zaokrąglony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Cechuje się rozdzielczością 3088x1440p i zagęszczeniem pikseli na poziomie 500 ppi. Dynamiczne odświeżanie przyjmuje zaś zakresy od 1 do 120 Hz.

Telefon jest wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2 w wersji dedykowanej sprzętom Galaxy – ma on być ok. 30 proc szybszy od zeszłorocznego modelu. Użytkownicy mają do wyboru 8 lub 12 GB pamięci RAM, jest też wsparcie 5G i Wi-Fi 6E. Opcje dysków są zaś aż trzy – 256 GB/512 GB/1 TB. Bateria flagowego telefonu ma pojemność 5000 mAh. Naładujemy ją przewodowo z mocą 45 W i bezprzewodowo z mocą 10 W.

Samsung Galaxy S23 i S23+

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami telefony nie mają wysepki kamery, a jedynie wystające ponad bryłę smartfona soczewki. Podobny design prezentował zeszłoroczny Samsung S22 Ultra.

Ekran Samsunga Galaxy S23 to 6,1-calowy AMOLED o rozdzielczości 2340x1080p z zagęszczeniem pikseli rzędu 425 ppi i zmiennym odświeżaniem do 120 Hz. W przypadku S23+ przekątna to zaś 6,6 cala. Rozdzielczość jest identyczna, co oznacza zagęszczenie pikseli na poziomie 393 ppi.

Główny aparat o rozdzielczości 50 MP wyposażony jest w optyczną stabilizację obrazu. Wspomaga go soczewka ultraszerokokątna 12 MP o kącie 120 stopni i teleobiektyw 10 MP z zoomem optycznym do 3x. Z przodu znajdziemy zaś kamerkę selfie 12 MP.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 w wersji For Galaxy. Użytkownicy muszą zadowolić się 8 GB RAM, a na dane dostępnych jest 128/256 GB miejsca w edycji podstawowej, lub 256/512 GB w wersji „z plusem”. Oba modele wspierają też łączność 5G oraz Wi-Fi 6E.

Telefony różnią się pod względem baterii. Model podstawowy oferuje pojemność 3900 mAh, a ogniwo może być ładowane z mocą 25 W lub bezprzewodowo z mocą jedynie 10 W. S23+ ma zaś baterie liczącą 4700 mAh, ładowaną z mocą 45 W lub indukcyjnie z mocą 10 W.

Wszystkie telefony dostępne są w kolorach czarnym, zielonym, delikatnym różowym i białym wpadającym w kremowy.

Samsung Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra – ceny

W czasie ciągle wysokiej inflacji spodziewaliśmy się wysokich cen smartfonów, ale koreańska firma zapewniła nam dość zaporowe koszty zakupu. Poniżej prezentujemy ceny telefonów zapowiedziane podczas wydarzenia Unpacked:

Cena Samsunga Galaxy S23– od 799 dolarów;

Cena Samsunga Galaxy S23+ – od 999 dolarów;

Cena Samsunga Galaxy S23 Ultra – od 1199 dolarów.

Z udostępnionych już informacji o polskich cenach wynika, że koszt Galaxy S23 to minimum 4599 zł (wersja 8/128 GB). Galaxy S23 Ultra kosztować będzie w Polsce minimum 6799 zł (8/256 GB). Maksymalna cena flagowca wyniesie zaś zawrotne 8699 zł (12 GB/1 TB).

Czytaj też:

Do pięciu razy sztuka? W Galaxy Z Fold 5 Samsung ma rozwiązać denerwujący problemCzytaj też:

Samsung z najgorszymi wynikami od blisko dekady. Firma zdradza swoje plany