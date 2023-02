Pierwszy iPhone trafi na aukcję. Kolekcjonerzy zapłacą setki tysięcy zł

Po tym, jak Steve Jobs pokazał światu iPhone'a w 2007 roku, nowość od Apple stała się synonimem tego, jak powinien wyglądać telefon w XXI wieku. Dobrze wiedzą o tym m.in. domy aukcyjne, które znajdują wciąż nieotwarte modele, w opakowaniach liczących nawet 16 lat.

Pierwszy iPhone na aukcji – może sprzedać się nawet za 200 tys. zł

Firma LCG Auctions wystawiła telefon na aukcję parę dni temu, a wielki finał zaplanowano na 19 lutego. Eksperci już szacują jednak, że ostateczna cena nieotwartego cacka może przekroczyć 50 000 dolarów, czyli przeszło 222 000 złotych.

Telefon w perfekcyjnym stanie fabrycznym i zafoliowanym jeszcze pudełku zaczął licytacje od poziomu 2 500 dolarów. Już to jest parokrotnie wyższe od pierwotnej ceny rynkowej urządzenia w wysokości 499 dolarów.

To jedno z najważniejszych i najbardziej obecnie powszechnych wynalazków naszych czasów, które na zawsze zmieniło biznes smartfonów. iPhone jest obecnie uznawany za jedną z najpewniejszych inwestycji w gronie kolekcjonerów – reklamują produkt eksperci LCG Auctions. Co ciekawe, to już kolejna aukcja tego typu.

16 urodziny iPhone'a – wielka prezentacja Jobsa

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, 9 stycznia 2023 roku minęło równo 16 lat od pierwszej prezentacji iPhone'a na scenie. Kultowa już prezentacja iPhone'a 1, wykonana przez Jobsa podczas wystawy Macworld Expo, stanowiła prawdziwy przełom dla branży elektronicznej. Była rewolucją w myśleniu o tym, jak powinien wyglądać i działać telefon komórkowy.

iPhone prezentował rewolucyjny jak na swoje czasy design, który dziś wydaje się nam oczywisty. Telefon Apple był prawie samym ekranem. Nie miał innych dodatków, klapek, wysuwanej klawiatury fizycznej.

Jedynymi elementami rozbijającymi monolit był głośnik do rozmów na górze i pojedynczy fizyczny przycisk na dole. Z lewej znajdowały się będące obecnie standardem przyciski włącznika i regulacji głośności.

Pierwszego iPhone'a wyposażono w ekran LCD o przekątnej zaledwie 3,5 cala i rozdzielczości 480x320. Rewolucją był multi-touch, a widzów zachwycał aparat 2 MP oraz 128 MB pamięci RAM czy do 16 GB miejsca na dane.

