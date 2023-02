Smartfon Redmi przebił rekord szybkości ładowania. Bateria pełna w parę minut

Firma Redmi wykorzystała zmodyfikowany smartfon Redmi Note 12 Discovery Edition do zaprezentowania użytkownikom przyszłości – ładowania z mocą 300 W. Naładowanie smartfona do pełna zajmuje krócej niż zagotowanie wody w czajniku.

Ładowanie telefonu Redmi z mocą 300 W – padł rekord rynku

Redmi pokazało test w chińskim serwisie Weibo. Nie trzeba jednak znać języka, bo telefon ustawiony z miernikiem prądu i zegarkiem mówi sam za siebie. Umieszczony centralnie Redmi Note 12 z baterią 4100 mAh ładuje się od 0 do 50 procent w poniżej trzech minut. Ładowanie do pełna to zaś równo 4 minuty 54 sekundy.

Co prawda na materiale ładowarka osiąga moc tylko 290,6 W, a nie znamionowych 300 W, ale to i tak znakomity wynik. Jak jednak wspomina firma – to na razie tylko eksperyment. Nie mamy bowiem na razie informacji, kiedy ładowanie rzędu 300 W może trafić do komercyjnych smartfonów.

Inżynierzy już teraz zaznaczają jednak, że taka forma jest bezpieczna. By to umożliwić firma m.in. zmieniła skład baterii i wykorzystała „ponad 50 elementów zabezpieczających” proces ładowania.

Wyścig szybkiego ładowania smartfonów – Realme 240W zdetronizowane

Co ciekawe, „wyścig ładowarek” ogromnie przyśpieszył w ostatnim czasie. Zaledwie na początku lutego firma Realme zaprezentowała bowiem ładowanie 240 W dostępne dla telefonu Realme GT Neo 5. Urządzenie niestety sprzedawane jest na razie jedynie na rynku Chin.

Jak chwaliła się firma, jest to największa wartość dozwolona przez organizację USB Implementer’s Forum dla technologii USB PD 3.1 (rewizja z 2021 r.). Oznacza to, że techniczne na rynek nie może obecnie trafić szybciej ładujący się telefon.

GT Neo 5 z baterią 4,600 mAh ładuje się z 1 do 50 proc. w 4 minuty, a do pełna naładujemy urządzenie w około 9 minut 30 sekund.

