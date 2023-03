Nowy Realme C55 zaskoczył polską ceną. Porządny smartfon na każdą kieszeń

Realme C55 ma dziś swoją premierę w paru krajach świata, a na liście znalazła się także Polska. Jak przekonują przedstawiciele spółki – jesteśmy dla marki jednym z kluczowych państw, dlatego firma postarała się wkroczyć na sklepowe półki z cenowym przytupem.

Realme C55 – telefon stawia na aparat, pamięć i baterię

Zacznijmy jednak od początku. Realme C55 dużą wagę przykłada do głównego aparat. Producent udostępnił użytkownikom obiektyw 64 MP, posługujący się dobrym sensorem OV64B. Wcześniej był on używany m.in. we flagowcu Realme GT Master Edition.

Główny obiektyw uzupełnia 2 MP oczko do ujęć w czerni i bieli, a z przodu mamy zaś kamerę selfie 8 MP. Twórcy zachwalają też tryb ProLight, umożliwiający przechwycenie większej ilości światła nawet przy słabych warunkach fotograficznych.

Sercem smartfona Realme C55 jest procesor MediaTek Helio G88, które wspomaga 8 GB RAM. Istnieje też możliwość podwojenia RAM-u, dodając drugie 8 GB pamięci wirtualnej. Miejsce na dane to zaś 256 GB, z miejscem na rozbudowanie go za pomocą karty pamięci.

Ekran najnowszego przedstawiciela serii C mierzy 6,72 cala (rozdzielczość FHD+) i cechuje się maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Jeśli chodzi o baterię, ogniwo 5000 mAh naładujemy z mocą do 33 W, w technologii SUPERVOOC. Oznacza to, że w 29 minut naładujemy telefon do połowy, a na 100 procent baterii poczekamy niewiele ponad godzinę.

Jeśli chodzi o oprogramowanie, jest to Android 13 z nakładką Realme UI 4.0. Firma podkreśla tu nowość w postaci Mini Capsule – specyficznej formy rozszerzonych powiadomień wokół wycięcia na kamerę przednią. Nie da się uniknąć porównań: to funkcja mocno inspirowana rozwiązaniem Dynamicznej Wyspy z iPhone'a 14 Pro.

Realme C55 – polska cena i promocja na start

Smartfon Realme C55 ma być dostępny we wszystkich dużych sieciach handlowych i marketach z elektroniką oraz w ofercie wiodących operatorów komórkowych. Sprzedaż rozpoczyna się 22 marca 2023 roku.

Realme C55 (8 GB RAM/256 GB ROM) w okresie premiery jest objęty promocją na start. Cena urządzenia od 22 marca do 4 kwietnia wyniesie 999 złotych. Po tym czasie koszt telefonu wzrośnie do jego regularnej ceny w wysokości 1099 zł.

