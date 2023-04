Motorola Edge 40 Pro pokazana. Poznaliśmy ceny flagowca w Polsce

Motorola podzieliła się dziś informacjami o swoim najnowszym telefonie Motorola Edge 40 Pro, czyli najświeższym urządzeniu z linii flagowców firmy. Smartfon cechuje się niezłymi parametrami i dość ciekawym designem. Jak przedstawia się urządzenie?

Motorola Edge 40 Pro – zakrzywiony ekran i pancerne szkło

Pierwsze co zwraca uwagę w przypadku Edge 40 Pro to ekran, który jest bezramkowy oraz zakrzywiony na wszystkich czterech bokach. Jak wskazuje producent, dzięki temu smartfon wyróżnia się z tłumu innych urządzeń a użytkownik, na co dzień docenia wygodę i pewniejszy chwyt telefonu.

Wyświetlacz OLED smartfona mierzy 6,67 cala i cechuje się rozdzielczością FHD+ w formacie 20:9. Motorola zwraca tu też uwagę na szybkość odświeżania, która dochodzi do 165 Hz.

Mimo swych krzywizn telefon jest też odporny na upadki i zarysowania, bo obie strony urządzenia pokrywa Gorilla Glass Victus, a ramka wykonana jest z mocnego aluminium. Nie grozi mu nawet kąpiel w wodzie, bo telefon może się pochwalić odpornością na zanurzenie IP68, czyli do pół godziny i na półtora metra głębokości.

Edge 40 Pro – kamera, osiągi i bateria

Zespół tylnych aparatów Edge 40 Pro składa się z 3 soczewek i flasha LED. Pierwsze skrzypce gra kamera o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Jak chwali się Motorola, oczko to korzysta z technologii instant all-pixel focus, co ma pozwalać na błyskawiczne łapanie ostrości nawet w dużym ruchu.

Dodatkowe aparaty to 50 MP obiektyw ultraszerokokątny, który co ciekawe dubluje także jako soczewka do ujęć makro. Ostatnia soczewka to teleobiektyw 12 MP ze zbliżeniem do 2x. Z przodu znajdziemy zaś kamerkę selfie z rozdzielczością aż 60 MP.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, czyli jeden z topowych czipów na rynku. Wspomaga go 12 GB szybkiej pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na dane przeznaczono zaś 256 GB miejsca.

Jeśli chodzi o baterię – Motorola popisuje się tu ładowaniem o mocy aż 125 W. Ma to oznaczać, że ogniwo o pojemności 4600 mAh naładujemy do pełna w zaledwie 23 minuty. Jednocześnie, już 6 minut z ładowarką ma sprawić, że uzyskamy baterię naładowaną na ok. 12h użytkowania. Co więcej, ładowarka TurboPower 125 W jest dodawana w zestawie. Edge 40 Pro wspiera też ładowanie bezprzewodowe 15 W i zwrotne 5W.

Motorola Edge 40 Pro – cena i data premiery

Motorola Edge 40 Pro trafi do sklepów już za dwa tygodnie, czyli 18 kwietnia. Okres zamówień przedpremierowych potrwa zaś od 4 do 17 kwietnia. Producent oferuje urządzenie w dwóch kolorach – czarnym Quartz Black oraz błękitnym Angel Falls.

Rekomendowana cena Motoroli Edge 40 Pro w Polsce to 4799 złotych, dostępna będzie jedna wersja telefonu z 12 GB RAM i 256 GB ROM. Smartfon trafi do wiodących sklepów z elektroniką oraz operatorów Plus i Play.

Czytaj też:

Fani Apple zaniepokojeni. iPhone 15 Pro straci kultową funkcjęCzytaj też:

Nowy Realme C55 zaskoczył polską ceną. Porządny smartfon na każdą kieszeń