Huawei P60 Pro debiutuje w Polsce. Poznaliśmy ceny tytana fotografii

Huawei P60 Pro od pewnego czasu dostępny był na azjatyckim rynku, ale 9 maja oficjalnie trafił do Polski i Europy. Potężny smartfon z serii P jak zwykle stawia na ogromne możliwości fotograficzne. Jak prezentuje się ten rasowy flagowiec?

Huawei P60 Pro już w Polsce – aparaty

Warto zacząć od fundamentu smartfona, czyli wysokiej jakości jednostkach fotograficznych firmowanych systemem XMAGE, znanym już chociażby z Huawei Mate 50 Pro.

Użytkownikom oddano do dyspozycji główną jednostkę aparatu z matrycą 48 MP, optyczną stabilizacją OIS i autofokusem z detekcją fazy PDAF. Gwoździem programu jest tu 10-stopniowa, regulowana przysłona fizyczna od F 1.4 do F 4.0, która pozwoli dopasować się do różnorodnych sytuacji i uchwycić maksymalnie dużo światła.

Równie imponująca ma być teleobiektyw 48 MP (F 2.1) z 3,5-krotnym zoomem optycznym, stabilizacją obrazu i PDAF. Co ciekawe, ta sama soczewka pozwala nam na fotografie oddalonych obiektów, ale też znaczne zbliżenie i uchwycenie bardzo małych obiektów w trybie Super Macro.

Tylną jednostkę dopełnia ultraszerokokątny aparat 13 MP, natomiast z przodu znajdziemy kamerę selfie wide angle, również z rozdzielczością 13 MP.

Specyfikacja Huawei P60 Pro – ekran, bateria, design

Na pierwszy rzut oka telefon zwraca na siebie uwagę designem. Flagowiec dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Klasyczny czarny został wyposażony w powłokę przeciw odciskom palców. Wersja biała jest tak właściwie perłowa. Tu producent zaznacza, że każdy telefon będzie miał unikalny układ i inny wzór ozdabiający plecy urządzenia.

Huawei P60 Pro – design

Z przodu użytkownika wita zaś ekran zagięty na każdej z czterech krawędzi pokryty odpornym szkłem Kunlun i z otworem na aparat w stylu punch hole. Wyświetlacz OLED mierzy 6,67 cala cechuje się rozdzielczością 2700x1220 pikseli, co daje gęstość 444 ppi. Możemy też liczyć na zmienne częstotliwości odświeżania w zakresie 1-120 Hz.

Sercem telefonu Huawei jest procesor Snapdragon 8+ Gen 1 4G, wspomagany przez układ graficzny Adreno 730 oraz 8 lub 12 GB RAM. Na dane przeznaczono odpowiednio 256 lub 512 GB z możliwością rozszerzenia kartą pamięci.

Bateria telefonu ma pojemność 4815 mAh i naładujemy ją przewodowo z mocą 88 W Co ciekawe, ładowarka dołączana do telefonu ma dwa gniazda (USB-A i USB-C), choć nie można z nich korzystać jednocześnie. Technologia szybkiego ładowania pozwala uzyskać ok. 50 proc. baterii w 10 minut. Bezprzewodowo telefon naładujemy z mocą 50 W, a ładowanie zwrotne innych urządzeń dochodzi do 7,5 W.

Nie powinno być to już niespodzianką, ale najnowszy telefon Huawei podobnie jak poprzednie modele nie wspiera usług Google. Flagowiec korzysta z HMS a system operacyjny to EMUI 13.1.

Huawei P60 Pro – cena telefonu w Polsce

Jedną z najważniejszych kwestii przy premierze 9 maja jest oczywiście cena smartfona, a ta także należy do „flagowych”. Huawei P60 Pro trafi na rynek w dwóch wersjach.

Cena Huawei P60 Pro z 8 GB RAM i 256 GB ROM to 5699 złotych. Za topową edycję wyposażoną w 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane trzeba zaś będzie zapłacić 6499 zł.

