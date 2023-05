Samsung pokazał telefon dla wojska. Galaxy S23 Tactical jest nie do zdarcia

Samsung oferuje parę wersji smartfonów z linii Galaxy S23, ale ten jest unikalny. Galaxy S23 Tactical Edition przeznaczony jest do najgorszych warunków pola walki. Niezwykle pancerny telefon można wyposażyć w dodatkowe etui, a samo urządzenie zyskało też kilka funkcji dla wojskowych

Galaxy S23 Tactical Edition – co potrafi flagowiec dla wojska

Samsung prezentuje Galaxy S23 w „edycji taktycznej” nieco inaczej niż smartfony przeznaczone na rynek konsumencki. Firma mniejszą uwagę zwraca na aparaty czy zjawiskowy ekran, a prawie całą prezentację poświęca wytrzymałości i niezawodności urządzenia.

S23 Tactical może się pochwalić odpornym na uderzenia szkłem Gorilla Glass Victus Plus. Jednocześnie zachowuje parę elementów z wersji cywilnej, jak na przykład ochronę przed zachlapaniami czy kurzem na poziomie IP68 (zanurzenie w wodzie do 1,5 m na 30 minut) czy aluminiową ramkę okalającą urządzenie. W pakiecie jest też etui pozwalające na zamontowanie smartfona na przedramieniu, a nawet na kamizelce taktycznej.

Poza telefonem wywodzącym się z linii S23 producent przygotował także dedykowane urządzenie Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition. Nieco przydługa nazwa skrywa wręcz czołg wśród telefonów, spełniający militarne wymagania MIL-STD-810H. Oznacza to m.in. że sprzęt ma wytrzymać upadki z 1,5 metra i będzie działać nawet w ekstremalnych temperaturach. Zachowuje też certyfikat IP68.

Telefony Samsunga z systemem dla wojska

Parę nowości przygotowano też w oprogramowaniu telefonów. Oba mają tryb noktowizyjny, który zmienia wyświetlanie ekranu tak, by ten był widoczny nawet podczas używania taktycznych gogli podczas nocnych akcji. Oba telefony mają też wyśmienicie łapać komendy dotykowe niezależnie od sytuacji. Grube wojskowe rękawice, nawet brudne czy mokre, nie powinny być problemem.

Co więcej, telefony mogą się łączyć z różnorodnymi sprzętami militarnymi, w tym radiami taktycznymi, systemami dronów bojowych, dalmierzami laserowymi czy urządzeniem GPS. Inną funkcją jest „tryb tajności”. Przerywa on łączność LTE, a nawet zatrzymuje funkcję alarmową 911, by telefonu nie można było śledzić podczas niejawnych działań.

