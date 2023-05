Ceny smartfonów straszą Polaków. Oto ile wydajemy na nowy telefon

W niedawnym badaniu zapytaliśmy Polaków o to, ile pieniędzy wydają na nowy telefon. Budżet, jaki przeznaczają na smartfona, jest dość zróżnicowany. Jednocześnie niewielka liczba naszych rodaków jest skłonna wydać na telefon znaczne sumy.

Ceny smartfonów w 2023 r. – ile Polacy chcą wydać na telefon

W ramach zleconego przez Wprost.pl badania w panelu Ariadna respondentom zadano następujące pytanie: Ile maksymalnie pieniędzy jesteś skłonny wydać na zakup smartfona dla siebie? Osoby badane miały do wyboru aż siedem progów cenowych.

Do 500 zł przeznacza na smartfona 18 proc. respondentów. Patrząc na dzisiejsze ceny telefonów, ten cel coraz trudniej jest realizować. Wielu producentów nadal oferuje jednak urządzenia właśnie w tym przedziale cenowym, choć najczęściej są to sprzęty dla niewymagających, najczęściej z niezbyt dobry aparatem.

Najwięcej badanych – 32 proc. – przeznacza na telefon do 1 000 zł. Tysiąc złotych otwiera użytkownikom zdecydowanie większe możliwości wyboru. Niezłe urządzenia w tym przedziale oferuje m.in. Xiaomi, POCO czy Motorola. W tej kwocie kupimy też parę modeli Samsunga, choć te z serii A nie będą raczej demonami prędkości.

Dość dużo użytkowników jest skłonnych wydać na telefon do 2 000 zł. Ta 28-proc. grupa jest tylko niewiele mniejsza od poprzedniej. To bardzo ciekawy fragment rynku – jednocześnie znajdują się tu modele Pro wielu producentów z Chin. Z drugiej strony zaczynają się też pojawiać modele ze średniej półki uznanych marek. Ogólnie za 2 000 zł możemy liczyć już na dobry telefon z pewnymi cechami flagowca.

Polaków nie stać na flagowce? Niewielu chce tyle wydać

Wydaje się, że dwa tysiące złotych to wyraźna granica w umysłach Polaków – do tej wartości zadeklarowało się w sumie 78 proc. z nas. Jedynie 11 proc. respondentów chce zainwestować w smartfona do 3 000 zł. W tej cenie da się już kupić flagowy telefon sprzed paru lat, a nawet iPhone'a X lub 11.

Wyższe kwoty akceptuje jedynie znikomy odsetek badanych. 5 proc. z nas jest w stanie wydać do 4 000 zł na nowy smartfon. 2 procent myśli o kwocie od 4 001 do 5 000 zł. Pozostałe 3 procent jest skłonne przeznaczyć na telefon ponad pięć tysięcy złotych.

Jeśli przyjrzymy się flagowcom trzech najpopularniejszych marek w Polsce – nie wygląda to zbyt dobrze. Najtańszy model Samsung Galaxy S23 to wydatek rzędu 4 600 zł. Xiaomi 13 kosztuje na stronie producenta 4 799 zł. Niedawno ogłoszony Huawei P60 Pro kupimy zaś za minimum 5699 złotych. Apple oferuje iPhone'a 14 w cenie od 5 199 zł, a za wersję 14 Pro zapłacimy od 6499 zł.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla Wprost.pl w dniach 12-15 maja 2023 roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1054 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty łączne dobrane według reprezentacji w populacji pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI.

Czytaj też:

Oto najpopularniejsze telefony w Polsce. Król jest jedenCzytaj też:

Huawei P60 Pro debiutuje w Polsce. Poznaliśmy ceny tytana fotografii