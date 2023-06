Apple każe słono płacić za przyszłość VR. Gogle Apple Vision Pro kosztują krocie

Apple Vision Pro to pierwszy całkowicie nowy produkt Apple od blisko 8 lat. Przypominające wyglądem gogle narciarskie urządzenie nazywane jest przez firmę „najbardziej zaawansowanym osobistym sprzętem elektronicznym w historii”. Jego cena jest jednak zaporowa.

Apple Vision Pro – Apple wchodzi na rynek gogli AR/VR

Jak przystało na amerykańskiego producenta – Apple Vision Pro prezentuje się znakomicie. Rzeczywiście przypominają jedynie trochę powiększone gogle narciarskie. Gogle Apple wykorzystują technologię mixed reality, czyli mogą być używane zarówno w trybie VR, jak i AR.

VR (virtual reality) znaczy, że urządzenie wyświetla obraz, który całkowicie odcina nas od otoczenia. Pozwala nam maksymalnie skupić się na tym, co mamy przed oczami. AR (augmented reality) dodaje do naszego realnego pokoju wirtualne przedmioty. Dzięki temu możemy jednocześnie widzieć ekran wyświetlany na ścianie, ale też… nie potknąć się o szafkę.

Sama specyfikacja urządzenia też jest niczego sobie. Sercem urządzenia są działające w tandemie czipy Apple M2 i nowiutki Apple R1. Dwa ekrany micro-OLED mają mieć w sumie 23 miliony pikseli. Sprzęt posiada 12 kamer obserwujących otoczenie i użytkownika, do tego sprzęt wykorzystuje 5 innych sensorów i 6 mikrofonów. Wbudowane po bokach opaski gogli głośniki Spatial Audio będą wysyłać dźwięk wprost w kierunku naszych uszu. Dzięki temu nie są potrzebne dodatkowe słuchawki. Gogle mają też możliwość łączności Bluetooth.

Co kluczowe – Apple maksymalnie ograniczyło okablowanie urządzenia. Jedyny przewód prowadzi z gogli do baterii, którą wkłada się do kieszeni podczas używania urządzenia. Ta ma starczyć na ok. 2 godziny użytkownika. Można również podłączyć gogle do prądu, co pozwoli używać je bez przerw (ale z kablem pod nogami).

Apple Vision Pro korzysta z systemu visionOS – to oprogramowanie obsługiwane za pomocą głosu, gestów, a nawet wzroku. Całość zaprojektowana została tak, by wszystkie zadania były możliwe bez trzymania w rękach uciążliwych kontrolerów czy klawiatury.

Apple Vision Pro – cena i premera

Choć urządzenie wydaje się dość przełomowe, nie mogło się to odbyć bez jednego zgrzytu. Apple liczy sobie bowiem ogromną sumę za swoje gogle. Cena urządzenia to 3 499 dolarów. W przeliczeniu daje nam to 14 600 zł, a po doliczeniu podatku koszt może przekroczyć 18 000 złotych.

Urządzenie Apple to wysokiej jakości gogle, które nadal należą jednak do segmentu tzw. standalone VR. Oznacza to okulary, które nie potrzebują do działania osobnego komputera. W tym segmencie całą serię produktów ma Meta (Facebook). Koszt świeżo pokazanych gogli Meta Quest 3 to 500 dolarów (ok. 2 000 zł). Za bardziej zaawansowane Meta Quest Pro zapłacimy 999 dolarów (ok. 4 000 zł).

Kolejnym zawodem może być dostępność produktu. Apple Vision Pro mają trafić do sprzedaży dopiero na początku 2024 roku. Co więcej, termin ten dotyczy jedynie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że Polska i Europa mogą jeszcze długo czekać na nowość od Apple.

