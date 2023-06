iPhone 15 będzie jeszcze droższy od poprzednika. Wszystko przez ten fakt

Fani Apple już mogą zgrzytać zębami. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nadchodzące smartfony iPhone 15 i iPhone 15 Pro będą droższe od modeli z zeszłego roku. O ile więcej trzeba będzie zapłacić?

iPhone 15 i iPhone 15 Pro będą droższe

Jak przekonuje znany w środowisku leaker o pseudonimie Revegnus, linia iPhone'ów 15 po prostu musi być droższa. To kwestia rosnących kosztów produkcji w fabrykach. Według nieoficjalnych danych komentatora iPhone 15 ma być o 12 proc. droższy w produkcji. W przypadku iPhone'a 15 Pro koszt ma wzrosnąć aż o 20 procent.

Informacje te potwierdza również uznany analityk Dan Ives, który także mówi, że ceny będą wyższe. Co ciekawe, byłaby to pierwsza podwyżka amerykańskiej ceny podstawowego modelu iPhone'a od 2017 roku. W innych krajach ceny już się zmieniały, ale była to kwestia podwyżek podatku VAT.

Trudno dokładnie określić, czemu produkcja telefonów Apple z roku na rok przeszła aż taką zmianę. Specjaliści zwracają jednak uwagę, że nawet w Chinach koszty energii, pracy wciąż rosną. Podobnie idą w górę ceny surowców niezbędnych do zbudowania smartfonów.

iPhone 15 będzie kosztował więcej, ale i tak się sprzeda

Ives nadal sądzi, że nawet mimo wyższej ceny iPhone 15 będzie sprzedażowym hitem. „Piętnastka” trafi bowiem na podatny grunt. Jak przypomina ekspert, przeszło 250 milionów używanych obecnie iPhone'ów to starsze modele, niezmieniane od ponad 4 lat. Masa użytkowników jest więc gotowa na zakup nowości od Apple.

Podobnie myśleć ma CEO firmy Tim Cook. Jakiś czas temu szef Apple mówił bowiem, że konsumenci „są gotowi naprawdę rozciągnąć swój budżet, by kupić najlepszy smartfon w swojej klasie”.

