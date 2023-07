Samsung Galaxy Fold 5 i Flip 5 zaprezentowane. Premiera składanych smartfonów

W ramach dzisiejszego wydarzenia Galaxy Unpacked firma Samsung pokazała swoje tegoroczne składane telefony – Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. My mieliśmy okazję zobaczyć smartfony jeszcze przed premierą – oto jak się prezentują.

Samsung Galaxy Z Flip 5 w Polsce – nowy smartfon z dużym ekranem zewnętrznym

Smartfon Galaxy Z Flip 5 oferuje największą zmianę w tegorocznej serii składanych telefonów od Samsunga. Chodzi o zewnętrzny ekran, który z 1,9 cala urósł do aż 3,4 cala i zajmuje teraz prawie całą połówkę smartfona. Producent chwali, że to wzrost aż o 278 proc. Główny ekran ma zaś być o 25 proc. mocniejszy, lecz w obcowaniu z urządzeniem wciąż zauważalna jest fałda powstająca na zgięciu ekranu. Przód i tył telefonu chroni Gorilla Glass Victus 2, jest też wodoodporny w standardzie IPX8.

To nie wszystko, bo firma wraz z powiększeniem ekranu pomocniczego znacząco poprawiła też funkcjonalność telefonu, widżety i obsługę w trybie złożonym. Teraz wszystkie podstawowe czynności możemy wykonać bez otwierania klapki. Nie tylko odbierzemy telefon, wyraźnie zobaczymy się na selfie czy zaczniemy kręcić wideo, ale sprawdzimy również kalendarz i pogodę, odpalimy Google Maps lub Netfliksa, odpiszemy na wiadomości z pełną klawiaturą, czy zobaczymy statystyki Samsung Zdrowie. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Galeria:

Galaxy Z Flip 5

Kolejną nowością jest poprawiony zawias Flex. We Flip 5 smartfon składa się całkowicie na płasko i dzięki temu mierzy 15,1 mm grubości. W przypadku Flip 4 między połówkami pozostaje niewielki odstęp tuż przy zgięciu, przez co grubość telefonu jest większa – 17,1 mm.

Producent nie skupia się na twardych statystykach aparatów, choć przypomina, że jedną z największych zalet Flipa jest możliwość robienia selfie główną soczewką. W tym roku nowością jest natomiast zoom cyfrowy, z przybliżeniem 2x, 4x i 10x. Samsung wydaje się podkreślać poprawki oprogramowania fotograficznego, m.in. usprawnienia algorytmów AI.

Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, czyli flagowa jednostka specjalnie podrasowana na potrzeby telefonów Koreańczyków. Ma to zapewnić zyski mocy rzędu 25-35 proc. w stosunku do poprzedniego Flipa. Procesor jest wspomagany przez 8 GB RAM-u, a na dane przewidziano 256 lub 512 GB miejsca.

Samsung Galaxy Z Fold 5 w Polsce – smukły składak z nowym zawiasem

Galaxy Z Fold 5 nie ma tak przełomowej zmiany jak Flip, ale Samsung nadal poprawił urządzenie w paru aspektach. Producent chwali się, że główny ekran jest jaśniejszy, ze szczytową wartością 1 750 nitów. Jaśniejszy jest także zewnętrzny wyświetlacz (wzrost z 1000 do 1200 nitów). Wewnętrzny ekran 7,6 cala ma być też o 25 proc. bardziej wytrzymały w porównaniu z poprzednikiem.

Galeria:

Galaxy Z Fold 5

Także w tym modelu zastosowano nowy zawias Flex, co sprawia, że grubość smartfona po złożeniu to 13,4 mm. To równo 2,4 milimetra mniej w porównaniu z zeszłorocznym modelem. Złożony Fold 4 mierzył ok. 15,8 mm od strony grzbietu. Różnica ta jest dobrze wyczuwalna w ręku. Co więcej, teraz połówki ekranu ściśle do siebie przylegają, co stanowi dodatkową ochronę przed drobinkami kurzu czy piasku. W najnowszym Foldzie także zastosowano Gorilla Glass Victus 2, a sprzęt jest wodoodporny w standardzie IPX8.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to są one identyczne jak we flagowcach Samsung S23 i S23+. Dla przypomnienia – to główny obiektyw 50 MP, aparat ultraszerokokątny 12 MP i soczewka telefoto 10 MP. Wewnętrzny aparat selfie ma zaś rozdzielczość 12 MP.

W Fold 5 także zastosowano procesor Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, co oznacza zyski wydajności w regionie 18-32 proc. Większa o prawie 40 proc. jest także komora odprowadzająca ciepło z urządzenia. Składak pracuje z 12 GB RAM-u i oferuje opcje z 256 GB, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane.

Samsung Galaxy Fold 5 i Flip 5 – ceny w Polsce i przedsprzedaż

Firma Samsung podała też oficjalne ceny urządzeń Galaxy Fold 5 i Flip 5 w Polsce. W zależności od ilości pamięci RAM i miejsca na dane trzeba zapłacić następujące kwoty:

Galaxy Flip 5 – 8/256 GB – 5 599 zł;

– 5 599 zł; Galaxy Flip 5 – 8/512 GB – 5 999 zł;

– 5 999 zł; Galaxy Fold 5 – 12/256 GB – 8 799 zł;

– 8 799 zł; Galaxy Fold 5 – 12/512 GB – 9 399 zł;

– 9 399 zł; Galaxy Fold 5 – 12 GB/1 TB – 10 399 zł.

Spółka przygotowała też ofertę przedsprzedaży. W jej ramach Samsung podniesie nam ilość pamięci do wyższego modelu w cenie niższego. Oznacza to, że kupując Samsung Flipa lub Folda w cenie jak za 256 GB otrzymamy wersję z 512 GB pamięci. W przypadku zakupu Folda 5 z 512 GB otrzymamy zaś 600 zł zniżki na wersję 1 TB.

Oferta przedsprzedażowa potrwa od 26 lipca o 13:01 do 10 sierpnia o 23:59. W okresie 26-28 lipca trwa zaś oferta dla największych fanów – wtedy Samsung dorzuca do każdego zakupionego telefonu słuchawki Galaxy Buds 2. Regularna sprzedaż nowej linii smartfonów. Rozpoczyna się 11 sierpnia.

Powraca również opcja odkupu poprzednich urządzeń przy wymianie na najnowszy model. Kwota zwrotu mieści się w granicach od 500 do nawet 3200 zł. Alternatywnie, każdy klient może skorzystać ze zwrotu 450 zł na kartę mobilną. Trzeba jednak wybrać jedną z dostępnych opcji.

