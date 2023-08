Ten telewizor jest walizką. LG z szalonym urządzeniem

Jeśli koniecznie musicie oglądać wasze ulubione seriale – nawet na wakacjach w lesie – LG ma dla was rozwiązanie. Firma pokazała bardzo nietypowy sprzęt – telewizor, który składa się do rozmiaru wąskiej walizki.

LG StanbyMe Go – telewizor w walizce

Telewizor LG StanbyMe Go to iście zaskakujący sprzęt. Z pozoru przypomina białą walizkę, lecz po otworzeniu użytkownikom ukazuje się ekran na specjalnym wysięgniku. Spółka przekonuje, że sprzęt jest idealny dla osób, które dużo podróżują i świetnie sprawdzi się na wakacyjnym wypadzie.

Wyświetlacz StanbyMe Go to 27-calowy ekran LED w rozdzielczości 1080p można ustawić w pionie, pod kątem lub w poziomie. Specjalny tryb „stołowy” umożliwia m.in. granie w gry na dotykowym ekranie. Walizka zawiera nie tylko telewizor, a całe mobilne centrum rozrywki.

Dźwięk dobywa się z 20-watowego głośnika z Dolby Atmos, który ma dopasowywać się do orientacji ekranu. Wbudowana jest także bateria, która pozwala na około 3 godziny oglądania bez dostępu do prądu. Twórcy zapewnili też zaś specjalną pustą przegrodę na przydatne kable czy akcesoria. Telewizor ma wejście HDMI, co umożliwia podłączenie do niego konsol. Niestety, te musielibyśmy zasilić z zewnętrznego źródła prądu, a nie z baterii walizki.

LG StanbyMe Go – premiera ciekawostki jeszcze w sierpniu

Telewizor dostępny będzie tylko na oficjalnej stronie LG – firma właśnie otworzyła zamówienia przedpremierowe i wycenia sprzęt na 1 000 dolarów, czyli nieco ponad 4 000 zł. Wysyłka ma się zacząć już w tygodniu rozpoczynającym się 28 sierpnia.

Choć cena nie wydaje się zaporowa, to wątpliwości może budzić faktyczna użyteczność sprzętu. W wielu ujęciach produktowych urządzenie pokazywane jest na plaży lub łonie natury. Producent nie chwali się jednak, jak jasny jest ekran telewizora z walizki. Czy poradzi sobie z odblaskami i ostrym słońcem? Wspomnieć tu należy też o piasku lub ziemi, które mogłyby dostać się do wewnątrz mechanizmu wysięgnika lub samego telewizora.

Walizka wydaje się dobrze wyściełana i zapewne wytrzyma niejedno uderzenie. Jednak oddanie jej osobom pakującym bagaże do samolotu nadal wydaje się nieco ryzykowne. Zgubienie takiej walizki na lotnisku bądź jej kradzież na wakacjach byłyby wyjątkowo bolesne. A jeśli jedziemy na wczasy do hotelu – telewizor jest przecież w niemal każdym pokoju. LG StanbyMe Go może być w teorii przydatny podczas wyjazdu kamperem lub tzw. road tripa, ale tu powoli kończą się jego zastosowania.

